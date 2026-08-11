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Un arresto a Modena, dove un uomo di 44 anni, destinatario di un ordine di carcerazione, è stato fermato nella notte scorsa dopo un tentativo di fuga. L’intervento è stato motivato da reati di furto, spaccio e altre violazioni, come emerso dagli accertamenti successivi.

Il controllo notturno e la fuga

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato nella notte scorsa in via Giovanni Muzzioli, a Modena. Durante un normale servizio di pattugliamento, la Squadra Volante ha notato un uomo che si aggirava con fare sospetto nei pressi di un motociclo, con un casco in mano e il bauletto portapacchi aperto. Alla vista degli agenti, il 44enne ha tentato di allontanarsi rapidamente, dandosi alla fuga.

L’inseguimento e il fermo

Gli agenti hanno immediatamente inseguito l’uomo, riuscendo a bloccarlo mentre cercava di scavalcare il cancello di un’abitazione. Nel corso dell’intervento, all’interno del bauletto del motociclo è stato trovato lo zaino appartenente all’indagato, elemento che ha contribuito a identificarlo con certezza.

Il motociclo rubato e la restituzione

Dai controlli effettuati sul posto, è emerso che il veicolo era oggetto di furto. Gli operatori della Polizia hanno quindi provveduto a restituire il motociclo al legittimo proprietario, chiudendo così positivamente la vicenda per la vittima del furto.

Gli accertamenti e i precedenti

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, ulteriori verifiche hanno permesso di appurare che il 44enne era già noto alle forze dell’ordine e risultava irregolare sul territorio nazionale. A suo carico pendeva un ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica di Modena, dovendo espiare una pena di 3 anni 11 mesi e 26 giorni di reclusione per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e reingresso illegale nel territorio italiano.

Le ulteriori denunce

L’uomo è stato inoltre denunciato per ricettazione e per falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale sulla identità personale. Dopo le formalità di rito, il 44enne è stato associato presso la locale Casa Circondariale di Modena.

IPA