Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Furto aggravato ai danni di una palestra e arresto in flagranza: questo il bilancio di un’operazione condotta dalla Polizia di Stato nel pomeriggio del 15 febbraio ad Agrigento. Un giovane del luogo, già noto alle forze dell’ordine, è stato bloccato mentre tentava di sottrarre denaro da alcuni distributori automatici all’interno dell’esercizio commerciale.

L’operazione ad Agrigento

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato l’intervento è scattato dopo che il proprietario della palestra aveva ricevuto un allarme di intrusione sul proprio telefono cellulare. La segnalazione, trasmessa tramite il Numero Unico di Emergenza, ha permesso agli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura di Agrigento di intervenire rapidamente sul posto. Grazie alla collaborazione tra la Sala Operativa e le pattuglie di volante, il giovane è stato fermato e bloccato all’interno dell’attività commerciale.

Durante la perquisizione personale il ragazzo – già conosciuto dalle forze dell’ordine per precedenti giudiziari e di polizia – è stato trovato in possesso di arnesi atti allo scasso e di una somma di denaro, ritenuta il provento dell’attività delittuosa. Il denaro era stato prelevato forzando alcuni distributori automatici presenti all’interno della palestra. L’arresto è avvenuto in flagranza di reato, confermando la tempestività dell’intervento degli agenti.

Indagini in corso su altri episodi

Le forze dell’ordine hanno avviato ulteriori accertamenti per verificare se il giovane possa essere coinvolto in altri episodi simili avvenuti nelle ultime settimane. Il Questore Tommaso Palumbo ha disposto specifiche attività di controllo del territorio e di prevenzione dei reati predatori, proprio in risposta alla recrudescenza di simili episodi che destano preoccupazione tra i cittadini e gli operatori economici.

Il soggetto arrestato è stato posto a disposizione dell’Autorità Giudiziaria competente, che dovrà valutare la convalida dell’arresto e l’eventuale adozione di ulteriori misure cautelari. L’operazione si inserisce nel quadro delle attività di prevenzione e contrasto ai reati contro il patrimonio, con particolare attenzione alle situazioni che, per frequenza e modalità, generano allarme sociale e incidono negativamente sull’economia locale.

Come sottolineato dalla Questura, l’azione della Polizia di Stato ad Agrigento testimonia la costante attenzione delle forze dell’ordine nella tutela della sicurezza pubblica e nella lotta ai reati che colpiscono il tessuto economico cittadino.

IPA