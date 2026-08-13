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Un arresto per furto aggravato la scorsa notte in via Oliva a Genova. Un uomo di 50 anni è stato fermato dopo essere stato sorpreso a rubare nelle cantine di un condominio, grazie alla segnalazione tempestiva di un residente. Gli agenti sono riusciti a bloccarlo mentre tentava la fuga, trovandolo in possesso della refurtiva.

La segnalazione e l’intervento della Polizia

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato intorno alle ore 00.30 in via Oliva, nel capoluogo ligure. Gli agenti dell’U.P.G.S.P. sono intervenuti dopo aver ricevuto una chiamata da parte di un condomino che aveva notato movimenti sospetti nel locale cantine dello stabile. Il testimone ha fornito indicazioni precise sulla posizione dell’uomo, permettendo così alle volanti di localizzarlo rapidamente.

Il tentativo di fuga e la refurtiva recuperata

Alla vista degli agenti, il sospettato ha tentato di darsi alla fuga, ma è stato prontamente bloccato. Durante la perquisizione, gli operatori hanno rinvenuto un trolley che conteneva alcune bottiglie di vino e spumante, un pc portatile e altri oggetti. Tutti questi beni sono risultati essere stati sottratti poco prima dalle cantine del condominio.

L’ispezione delle cantine e la conferma del furto

Successivamente, la Polizia ha effettuato un sopralluogo nel locale cantine, dove ha riscontrato che tre cantine presentavano la serratura forzata. I rispettivi proprietari, contattati immediatamente, hanno confermato l’ammanco degli stessi oggetti trovati in possesso del 50enne. Questo ha permesso di ricostruire con precisione la dinamica dei fatti e di attribuire la responsabilità del furto all’uomo fermato.

Le disposizioni dell’autorità giudiziaria

Il Pubblico Ministero di turno ha disposto che il sospettato venisse trattenuto presso le camere di sicurezza della Questura in attesa della direttissima prevista per la giornata odierna. Resta comunque valida la presunzione di innocenza fino a sentenza definitiva.

Il contesto e la collaborazione dei cittadini

L’episodio sottolinea ancora una volta l’importanza della collaborazione tra cittadini e forze dell’ordine. La segnalazione tempestiva del condomino ha infatti permesso di sventare il furto e di recuperare la refurtiva, restituendola ai legittimi proprietari. La Polizia di Stato invita la cittadinanza a continuare a segnalare situazioni sospette, contribuendo così alla sicurezza dei quartieri.

Genova e la sicurezza nei condomini

Negli ultimi tempi, episodi di furto nelle cantine e nei locali comuni dei condomini sono stati segnalati in diverse zone di Genova. Le forze dell’ordine raccomandano di adottare misure di prevenzione, come la chiusura accurata degli accessi e l’installazione di sistemi di videosorveglianza, per scoraggiare i malintenzionati e facilitare l’intervento tempestivo in caso di necessità.

IPA