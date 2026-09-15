Sorpreso a vendere droga nella zona di Porta Capuana a Napoli, arrestato un uomo di 27 anni con precedenti

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

È di un arresto e una sanzione amministrativa il bilancio dei controlli straordinari condotti dalla Polizia di Stato a Napoli per contrastare il traffico e la detenzione illecita di sostanze stupefacenti. Un 27enne con precedenti specifici è stato fermato in flagranza di spaccio nella zona di Porta Capuana, mentre un acquirente è stato sanzionato per uso personale.

Operazione della Polizia di Stato: i dettagli dell’arresto

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, nella giornata di ieri gli agenti del Commissariato Vicaria-Mercato hanno intensificato i servizi di controllo nel centro cittadino, nell’ambito delle attività predisposte dalla Questura di Napoli per il contrasto ai fenomeni di detenzione e traffico di sostanze stupefacenti.

Il blitz in Porta Capuana

Durante uno di questi servizi, i poliziotti hanno notato un giovane intento a effettuare diverse cessioni di sostanza stupefacente nella zona di Porta Capuana. Gli agenti sono prontamente intervenuti per interrompere l’attività illecita, sorprendendo il 27enne proprio mentre stava cedendo una dose a un acquirente.

Tentativo di fuga e sequestro della droga

Alla vista degli operatori, il sospettato ha tentato di allontanarsi rapidamente, ma è stato raggiunto e bloccato dagli agenti. La perquisizione ha permesso di rinvenire 9 involucri di cocaina per un peso complessivo di 1.45 grammi, un involucro di eroina e 60 euro in contanti, suddivisi in banconote di vario taglio. Contestualmente, anche l’acquirente è stato fermato e trovato in possesso della dose appena acquistata.

Le conseguenze per arrestato e acquirente

Per questi motivi, il 27enne è stato tratto in arresto per detenzione illecita di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. L’acquirente, invece, è stato sanzionato amministrativamente per detenzione illecita di sostanza stupefacente per uso personale. L’operazione si inserisce nel quadro delle attività di prevenzione e repressione dei reati legati agli stupefacenti, che la Questura di Napoli sta portando avanti con servizi mirati nelle aree più sensibili della città.

IPA