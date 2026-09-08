Sorpreso a vendere droga vicino alla stazione di Rieti e con la cocaina nascosta nella scarpa: arrestato

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Un arresto per detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti è stato eseguito nei giorni scorsi a Rieti. Un uomo di 36 anni è stato fermato dalla Polizia di Stato nei pressi della stazione ferroviaria, dove è stato sorpreso a cedere un involucro sospetto in cambio di denaro. L’operazione, condotta dagli agenti della Squadra Mobile, ha portato al sequestro di cocaina e metadone, oltre a materiale per il confezionamento delle dosi.

Operazione della Squadra Mobile nei pressi della stazione ferroviaria

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’arresto è avvenuto nell’ambito di un servizio mirato alla prevenzione e repressione dello spaccio di sostanze stupefacenti. Gli agenti hanno notato due uomini nei pressi della stazione ferroviaria di Rieti, uno dei quali ha consegnato un involucro sospetto all’altro ricevendo in cambio una banconota. L’intervento immediato ha permesso di bloccare e identificare entrambi i soggetti.

Il controllo e il sequestro delle sostanze

Durante la perquisizione, uno dei due uomini, un noto pluripregiudicato reatino di 36 anni, è stato trovato in possesso di quasi 10 grammi di cocaina nascosti in una scarpa e di un flacone contenente quasi 40 grammi di metadone. La successiva perquisizione domiciliare ha portato al rinvenimento e sequestro di un ulteriore 1 grammo di cocaina, 1 grammo di hashish, un altro flacone di metadone, un bilancino di precisione e materiale utile al confezionamento delle dosi.

L’arresto e le misure cautelari

Il trentaseienne è stato quindi arrestato e messo a disposizione dell’Autorità Giudiziaria locale. Dopo la convalida dell’arresto, il giudice ha disposto la traduzione dell’uomo nella sua abitazione in regime di arresti domiciliari. Si precisa che, trattandosi di una fase di indagini preliminari, la responsabilità penale dell’arrestato sarà accertata solo con sentenza irrevocabile.

IPA