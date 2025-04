Sorpreso con un bisturi nei pressi della casa dell'ex compagna, uomo arrestato a Reggio Calabria

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un uomo è stato arrestato nel quartiere Pellaro di Reggio Calabria per atti persecutori nei confronti della sua ex compagna. L’arresto è avvenuto nel pomeriggio di ieri, dopo che l’uomo era stato sorpreso in mattinata nei pressi dell’abitazione della donna. Durante una perquisizione, è stato trovato in possesso di un bisturi nascosto nella tasca del giubbotto.

Dettagli dell’arresto

Come indicato dal portale ufficiale dei Carabinieri, l’uomo era già stato deferito in stato di libertà nella serata del 14 aprile per condotte persecutorie reiterate ai danni della vittima. Dopo le formalità di rito, l’arrestato è stato tradotto presso la Casa Circondariale “G. Panzera” – plesso di Arghillà, in attesa dell’udienza di convalida.

Indagini in corso

Il procedimento è attualmente pendente nella fase delle indagini preliminari. L’effettiva responsabilità della persona arrestata sarà vagliata nel corso del successivo processo, tenendo conto della fondatezza delle ipotesi d’accusa mosse a suo carico.

Impegno delle forze dell’ordine

L’episodio sottolinea l’impegno costante dell’Arma nel contrasto alla violenza di genere e nella tutela delle persone più vulnerabili. Le forze dell’ordine continuano a lavorare per garantire la sicurezza e la protezione delle vittime di atti persecutori.

Fonte foto: IPA