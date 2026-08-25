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Un arresto per furto aggravato e una denuncia per porto abusivo di armi e resistenza a pubblico ufficiale a Bolzano. Un cittadino tunisino di 27 anni è stato fermato nella notte in via Palermo, mentre un norvegese di 49 anni è stato denunciato in piazza Stazione per aver portato con sé un coltello di grosse dimensioni.

Arresto per furto aggravato in via Palermo

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, durante la notte due equipaggi della Squadra Volante sono intervenuti in via Palermo, a Bolzano, dopo che la Centrale Operativa aveva ricevuto una segnalazione relativa a rumori sospetti provenienti dalla carrozzeria di un veicolo.

Gli agenti, giunti rapidamente sul posto, hanno bloccato le possibili vie di fuga e hanno sorpreso un uomo intento a spingere a piedi un ciclomotore che presentava evidenti segni di danneggiamento, effrazione e manomissione. Nelle immediate vicinanze sono stati trovati una pinza multiuso in acciaio e un grosso masso, strumenti compatibili con i danni riscontrati sul veicolo.

L’uomo, identificato come cittadino tunisino di 27 anni, richiedente asilo e già noto alle forze dell’ordine per precedenti di polizia, è stato arrestato per furto aggravato e condotto in Questura. Su disposizione del Magistrato di turno, è stato poi trasferito presso la Casa Circondariale locale.

Denunce per ricettazione e inottemperanza al foglio di via

Durante la perquisizione, il tunisino è stato trovato in possesso di due cellulari di cui non ha saputo giustificare la provenienza. Per questo motivo, è stato denunciato anche per ricettazione. Inoltre, è stato segnalato per inottemperanza al foglio di via obbligatorio dal Comune di Bolzano.

Intervento in piazza Stazione: norvegese denunciato per porto abusivo di armi

Nella mattinata di ieri, sempre su disposizione della Centrale Operativa, un equipaggio della Squadra Volante è intervenuto in piazza Stazione, a seguito di una segnalazione che indicava la presenza di un uomo armato di coltello e in evidente stato di agitazione.

Gli agenti hanno individuato il soggetto, che appariva in uno stato di alterazione psicofisica, probabilmente dovuto all’assunzione di sostanze stupefacenti. Invitato a mostrare il contenuto delle tasche e il girovita, l’uomo non aveva con sé oggetti atti a offendere. Tuttavia, di sua iniziativa, ha aperto una borsa mostrando un coltello di notevoli dimensioni custodito in una fodera di pelle.

Poiché si è rifiutato di consegnare l’arma, un secondo equipaggio della Squadra Volante, intervenuto in supporto, ha approfittato di un momento di distrazione per sottrarre la borsa e mettere in sicurezza il coltello.

A quel punto, l’uomo si è scagliato con forza contro gli agenti nel tentativo di recuperare il bagaglio. Bloccato dagli operatori, è stato accompagnato in Questura per gli accertamenti del caso. È stato identificato come cittadino norvegese di 49 anni e denunciato per resistenza a pubblico ufficiale e porto abusivo di armi.

IPA