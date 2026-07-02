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Un arresto per rapina, resistenza e violenza a Pubblico Ufficiale, questo il bilancio di un intervento della Polizia di Stato avvenuto a Ivrea nella notte del 30 giugno. Un cittadino tunisino di 22 anni è stato fermato dopo aver aggredito un dipendente di un esercizio commerciale e aver tentato la fuga, opponendo poi una violenta resistenza agli agenti intervenuti.

L’intervento a Ivrea

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato nella notte del 30 giugno presso un esercizio commerciale di Ivrea.

Un uomo, identificato come cittadino tunisino di 22 anni, si è reso protagonista di una rapina violenta: dopo aver colpito con forza al volto un dipendente del negozio, si è impossessato di due bottiglie di alcolici e si è dato alla fuga.

La fuga e la resistenza agli agenti

Poco dopo il fatto, il personale della Squadra Volante del Commissariato distaccato di P.S. Ivrea e Banchette è riuscito a rintracciare il sospettato.

Alla vista degli agenti, il giovane ha reagito con estrema violenza, opponendo una forte resistenza e colpendo i poliziotti con calci, pugni e morsi. Durante la colluttazione, il 22enne ha anche rivolto gravi minacce agli operatori e ha tentato senza successo di impossessarsi dell’arma d’ordinanza di uno degli agenti.

Le conseguenze per gli agenti e l’arresto

A seguito dell’aggressione, i due operatori della Polizia di Stato hanno riportato lesioni personali giudicate guaribili rispettivamente in 40 giorni e 6 giorni.

Dopo essere stato bloccato, il giovane è stato condotto presso gli uffici del Commissariato per gli accertamenti di rito. Qui ha messo in atto comportamenti autolesionistici, tanto da rendere necessario il suo trasporto in ospedale per le cure del caso.

Terminate le cure ospedaliere, su disposizione della Procura di Ivrea che coordina le indagini, il cittadino tunisino è stato condotto in stato di arresto presso la Casa Circondariale locale.

IPA