Giornalista pubblicista, scrive di cronaca nera e attualità. Muove i primi passi nel fact checking per poi appassionarsi al mondo dell'informazione. Collabora con altre testate e siti web, esperto di musica.

Sorpreso con uno sfollagente telescopico durante una rissa: per questo motivo un uomo di 39 anni è stato arrestato a Verona e dovrà rispondere di violenza e resistenza a pubblico ufficiale. Il soggetto è stato fermato dalla polizia.

Violenta lite a Verona

L’episodio si è verificato nella serata di venerdì 9 ottobre, quando la Centrale Operativa della Questura ha ricevuto una segnalazione riguardante una lite in corso tra diversi soggetti in via Roma, nel centro di Verona. Gli agenti delle Volanti sono intervenuti rapidamente sul posto e hanno individuato immediatamente i soggetti coinvolti nella disputa.

L’intervento in via Roma

L’intervento è scattato intorno alle 18.50, quando la Centrale Operativa ha ricevuto la chiamata di emergenza. Gli agenti, giunti sul luogo indicato, hanno trovato una lite tra più persone ancora in atto. Tutte le persone coinvolte erano in evidente stato di agitazione.

Tra i presenti, uno in particolare – un cittadino di 39 anni – ha mostrato fin da subito un atteggiamento aggressivo e poco collaborativo nei confronti delle forze dell’ordine.

Il 39enne circolava con uno sfollagente

Durante il controllo, gli operatori hanno notato che dalla parte posteriore dei pantaloni dell’uomo sporgeva un oggetto riconducibile all’impugnatura di uno sfollagente.

Invitato a mostrare l’oggetto, il cittadino ha reagito con ulteriore aggressività, rifiutandosi di collaborare e andando in escandescenza. Gli agenti hanno quindi proceduto a recuperare l’oggetto per poi accertare che si trattava effettivamente di uno sfollagente telescopico, che è stato immediatamente sequestrato.

La reazione violenta e l’arresto

Nonostante i ripetuti tentativi degli agenti di riportare l’uomo alla calma, come riporta L’Arena, il soggetto ha continuato a mantenere un atteggiamento aggressivo e ha opposto resistenza, mentre tentava più volte di colpire i poliziotti.

Vista la situazione, si è reso necessario l’intervento di una seconda pattuglia per contenere l’uomo e accompagnarlo sull’auto di servizio, al fine di evitare ulteriori rischi per la sicurezza degli operatori e dei presenti.

Le accuse e il sequestro dell’arma

Una volta giunti in Questura, dopo aver completato gli accertamenti di rito, il cittadino è stato arrestato con le accuse di resistenza e violenza a pubblico ufficiale, oltre che per il porto di arma per cui non è ammessa licenza.

Lo sfollagente telescopico rinvenuto è stato posto sotto sequestro. Su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, l’uomo ha atteso presso gli uffici di Lungadige Galtarossa la celebrazione del rito direttissimo.

Sabato 10 ottobre il giudice ha convalidato l’arresto del fermato, confermando la regolarità delle procedure seguite dagli agenti intervenuti.

IPA