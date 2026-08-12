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Un arresto a Fiuggi, dove un giovane è stato fermato per spaccio di droga dopo un controllo presso la sua abitazione. L’intervento è stato motivato dai sospetti dei militari, che hanno portato alla scoperta di hashish, cocaina e materiale per il confezionamento delle dosi.

Operazione dei Carabinieri: i dettagli dell’intervento

Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, l’operazione è stata condotta dalla Stazione di Fiuggi nell’ambito di un’attività mirata al contrasto del traffico di stupefacenti. I militari hanno deciso di sottoporre a controllo un giovane residente nella città termale, insospettiti da alcuni comportamenti ritenuti anomali.

Il controllo e la perquisizione domiciliare

Dopo aver fermato il giovane, i Carabinieri hanno esteso le verifiche alla sua abitazione. All’interno dell’appartamento sono stati rinvenuti diversi elementi riconducibili all’attività di spaccio: tra questi, un bilancino elettronico di precisione ancora sporco di cocaina, materiale per il confezionamento delle dosi, un panetto di 100 grammi di hashish e 18 grammi di cocaina.

Il sequestro della droga e del denaro

Oltre alle sostanze stupefacenti, i militari hanno trovato e sequestrato anche la somma di 1000 euro in banconote di piccolo taglio, ritenuta provento dell’attività di spaccio. Tutto il materiale rinvenuto è stato posto sotto sequestro, in attesa degli sviluppi giudiziari.

L’arresto e la posizione dell’indagato

Alla luce delle evidenze raccolte, per il giovane è scattato l’arresto e la sottoposizione agli arresti domiciliari, in attesa del rito direttissimo davanti all’Autorità Giudiziaria. È stato sottolineato che, al momento, l’indagato è solamente sospettato del reato contestato e che la sua posizione sarà definitivamente valutata solo dopo una sentenza definitiva, nel rispetto della presunzione di innocenza. L’operazione dei Carabinieri si inserisce in un più ampio contesto di attività di prevenzione e repressione del traffico di stupefacenti nella zona di Fiuggi.

IPA