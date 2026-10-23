Sorpreso nel condominio della madre a Follonica vicino a Grosseto nonostante il divieto: 26enne in carcere

Giornalista professionista. Negli ultimi 16 anni ha ricoperto i ruoli di redattore, caposervizio e caporedattore per diverse testate locali e nazionali occupandosi di cronaca, cultura e sport. Attualmente direttore di una rivista di racconto sportivo

Era stato allontanato da casa per le minacce e le violenze contro la madre, ma i carabinieri lo hanno trovato proprio nel condominio in cui vive la donna. A Follonica, vicino a Grosseto, un 26enne è stato arrestato in flagranza per aver violato il divieto di avvicinamento: il giudice ha aggravato la misura e ora è in carcere.

Follonica, il 26enne sorpreso nel condominio della madre

Come riporta l’Arma dei Carabinieri, a fermarlo sono stati i militari del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Follonica, durante un servizio di controllo del territorio.

Il giovane era già sottoposto all’allontanamento dalla casa familiare e al divieto di avvicinarsi ai luoghi frequentati dalla madre.

Trovarlo dentro il palazzo in cui vive la donna è bastato a far scattare le manette.

Le accuse: minacce e richieste di soldi per la droga

Tra aprile e agosto il 26enne avrebbe sottoposto la madre a intimidazioni quotidiane.

Le avrebbe chiesto di continuo denaro per comprare droga e, davanti ai rifiuti, l’avrebbe minacciata, arrivando a dire di volerla buttare giù dal palazzo.

Gli vengono contestati maltrattamenti in famiglia, violenza privata, lesioni personali aggravate e rapina aggravata, per piccole somme prese dalla borsa della donna.

Per questo il gip, nell’ambito del Codice rosso, aveva disposto la prima misura cautelare.

Ora, su richiesta della Procura di Grosseto, il giudice ha convalidato l’arresto e disposto la custodia in carcere, ritenuta l’unica misura in grado di tutelare l’incolumità fisica e psichica della madre.

Il giovane è stato portato nella casa circondariale di Grosseto

IPA