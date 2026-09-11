Sorpreso nel Parco Pasolini al Pilastro a Bologna, arrestato un 52enne con 150 grammi di cocaina

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Un arresto per detenzione di sostanze stupefacenti a Bologna. Un 52enne tunisino, residente in città, è stato fermato durante un servizio antidroga, dopo essere stato sorpreso nel Parco Pier Paolo Pasolini, luogo già segnalato dai cittadini per attività sospette legate allo spaccio.

Operazione antidroga nel rione Pilastro

Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, l’arresto è avvenuto nel corso di un servizio mirato al contrasto dello spaccio di droga nel rione Pilastro. I militari hanno concentrato la loro attenzione sul Parco Pier Paolo Pasolini, un’area che negli ultimi tempi era stata oggetto di numerose segnalazioni da parte dei residenti, preoccupati per la presenza di individui sospetti dediti alla vendita e all’acquisto di sostanze stupefacenti.

L’inseguimento e la cattura

Durante il pattugliamento, i Carabinieri hanno notato il 52enne tunisino appostato in una zona appartata del parco. Alla vista delle forze dell’ordine, l’uomo ha tentato di darsi alla fuga, dirigendosi verso un vicino edificio. I militari si sono immediatamente lanciati all’inseguimento e sono riusciti a raggiungerlo nell’ascensore condominiale, bloccandolo un attimo prima che le porte si chiudessero.

Il sequestro della droga

Una volta fermato, il sospetto è stato invitato a spiegare il motivo della fuga. Di fronte all’evidenza dei fatti, ha consegnato spontaneamente una busta di plastica che aveva con sé. All’interno sono stati trovati tre involucri contenenti cocaina, per un peso complessivo di 150 grammi. Il materiale è stato immediatamente sequestrato dai Carabinieri come prova dell’attività di detenzione di sostanze stupefacenti.

L’arresto e il processo per direttissima

Su disposizione del Pubblico Ministero di turno presso la Procura della Repubblica di Bologna, il 52enne tunisino è stato accompagnato nelle aule giudiziarie del Tribunale di Bologna per l’udienza di convalida dell’arresto e il contestuale giudizio direttissimo. L’operazione si inserisce nell’ambito delle attività di controllo e prevenzione dello spaccio di droga che le forze dell’ordine stanno intensificando nella zona del Pilastro, rispondendo così alle richieste di maggiore sicurezza da parte dei cittadini.

IPA