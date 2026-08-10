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Un arresto per furto aggravato e resistenza a Pubblico Ufficiale in pieno centro a Napoli. Un 29enne con precedenti specifici è stato fermato mentre cercava di sottrarre una bici elettrica in via Santa Maria di Costantinopoli alle Mosche.

Il comunicato della Polizia di Stato

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, l’operazione si è svolta nelle prime ore della notte appena trascorsa. Gli agenti del Commissariato Vicaria-Mercato sono intervenuti dopo una segnalazione giunta alla Sala Operativa, che indicava un furto in corso nella zona di via Santa Maria di Costantinopoli alle Mosche, nel cuore di Napoli.

L’intervento degli agenti e la fuga del sospetto

Giunti rapidamente sul posto, i poliziotti hanno individuato il sospetto mentre stava armeggiando vicino a una bici elettrica, nei pressi di uno stabile. Alla vista delle forze dell’ordine, il 29enne ha tentato di scappare, ma è stato raggiunto e bloccato dagli agenti, non senza difficoltà, a causa della sua resistenza a Pubblico Ufficiale.

Il materiale sequestrato e la refurtiva restituita

Durante il controllo, gli operatori hanno trovato accanto alla bici un cacciavite e una pinza tronchese, strumenti comunemente utilizzati per compiere furti. È stato inoltre accertato che la catena della bicicletta era stata danneggiata, segno evidente del tentativo di sottrazione del mezzo.

L’arresto e la restituzione della bicicletta

Per questi motivi, il giovane è stato tratto in arresto dal personale della Polizia di Stato. La bici elettrica, oggetto del tentato furto, è stata immediatamente restituita al legittimo proprietario, che ha potuto così rientrarne in possesso grazie al tempestivo intervento degli agenti.

Precedenti e reati contestati

L’uomo arrestato, già noto alle forze dell’ordine per precedenti di polizia, anche specifici, dovrà ora rispondere delle accuse di furto aggravato e resistenza a Pubblico Ufficiale. L’episodio si inserisce nel quadro delle attività di controllo del territorio messe in atto dalla Polizia per contrastare i reati predatori nel centro di Napoli.

IPA