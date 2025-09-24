Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un arresto e 46 dosi di cocaina sequestrate ad Adrano, dove un uomo di 44 anni, già noto alle forze dell’ordine e sottoposto a sorveglianza speciale, è stato fermato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’episodio si è verificato nei giorni scorsi in un complesso di case popolari della città etnea, durante un servizio di controllo del territorio finalizzato a contrastare il fenomeno dello spaccio. L’arresto è stato eseguito dopo che gli agenti hanno individuato movimenti sospetti nei pressi dell’abitazione dell’uomo, già gravato da precedenti specifici.

Le indagini e il sospetto degli agenti

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, tutto ha avuto inizio quando gli agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Adrano hanno notato, sotto l’abitazione del sorvegliato speciale, la presenza di un noto assuntore di sostanze stupefacenti. L’uomo, già conosciuto alle forze dell’ordine per precedenti legati al consumo di droga, si aggirava con fare sospetto nei pressi della palazzina durante un servizio di pattugliamento mirato a prevenire episodi di illegalità e, in particolare, lo spaccio di stupefacenti.

Il controllo e la scoperta della cocaina

Gli agenti delle volanti hanno deciso di fermare l’assuntore proprio mentre stava uscendo dalla palazzina dove risiede il sorvegliato speciale. Durante il controllo, l’uomo ha consegnato spontaneamente un pacchetto di sigarette contenente una dose di sostanza stupefacente. Gli accertamenti effettuati con il narcotest hanno confermato che si trattava di cocaina. Per questo motivo, l’uomo è stato segnalato come assuntore di droga alla Prefettura di Catania, come previsto dalla normativa vigente in materia di consumo di sostanze stupefacenti.

La perquisizione nell’abitazione del sospettato

Il ritrovamento della dose di cocaina ha spinto i poliziotti ad approfondire le verifiche, ipotizzando che il 44enne potesse aver ripreso l’attività di spaccio nonostante la misura di prevenzione a cui era sottoposto. Gli agenti hanno quindi bussato alla porta dell’uomo per procedere a una perquisizione domiciliare. Il pluripregiudicato, convinto che si trattasse di un controllo di routine legato alla sorveglianza speciale, ha aperto la porta senza opporre resistenza.

Il ritrovamento delle dosi di cocaina

Durante la perquisizione, i poliziotti hanno rinvenuto sul comodino della camera da letto un barattolo contenente 39 involucri in plastica termosaldata, per un totale di 8,50 grammi di cocaina. L’attenzione degli agenti si è poi concentrata su un marsupio che l’uomo teneva stretto a sé: all’interno è stato trovato un contenitore simile a quello utilizzato per i bite dentali, con altri 7 involucri di droga dello stesso tipo, dal peso complessivo di 2 grammi. In totale, sono state sequestrate 46 dosi di cocaina pronte per essere immesse sul mercato.

Il sequestro e l’arresto

Tutta la sostanza stupefacente rinvenuta, insieme a una somma di denaro ritenuta provento dell’attività di spaccio, è stata posta sotto sequestro. L’uomo è stato quindi condotto presso il Commissariato di Adrano e arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, reato commesso mentre era sottoposto alla misura della sorveglianza speciale. Come previsto dalla legge, si applica la presunzione di innocenza fino a eventuale condanna definitiva.

Le fasi successive: convalida dell’arresto e misura cautelare

Informato il Pubblico Ministero di turno presso il Tribunale di Catania, il 44enne è stato trasferito nelle camere di sicurezza della Questura della città, in attesa dell’udienza di convalida. Il Giudice per le indagini preliminari, dopo aver esaminato gli atti, ha convalidato l’arresto e disposto per l’uomo la misura cautelare degli arresti domiciliari.

Il contesto: la lotta allo spaccio nel territorio

L’operazione si inserisce in un più ampio piano di controllo del territorio messo in atto dalla Polizia di Stato per contrastare la diffusione dello spaccio di sostanze stupefacenti, fenomeno particolarmente sentito nelle aree urbane e nei quartieri popolari. La presenza di soggetti già noti per reati specifici e sottoposti a misure di prevenzione rappresenta un elemento di attenzione costante per le forze dell’ordine, che intensificano i controlli proprio nelle zone considerate più a rischio.

La collaborazione tra istituzioni

Il caso di Adrano evidenzia l’importanza della collaborazione tra le diverse istituzioni coinvolte nella prevenzione e nel contrasto al crimine, dalla Polizia di Stato alla Prefettura, fino all’autorità giudiziaria. La segnalazione degli assuntori e il monitoraggio dei soggetti sottoposti a misure di prevenzione sono strumenti fondamentali per arginare il fenomeno dello spaccio e garantire la sicurezza dei cittadini.

IPA