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È stato arrestato per violazione degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale un 32enne che aveva lasciato il Comune di Fiscaglia per recarsi in un parco acquatico a Ostellato. L’uomo, sottoposto a sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno, è stato individuato dai Carabinieri mentre si trovava tra i bagnanti. L’arresto è stato eseguito senza clamore e l’uomo è stato successivamente rimesso in libertà, con il ripristino della misura restrittiva.

La segnalazione e l’intervento dei Carabinieri

Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, la vicenda si è svolta in una giornata particolarmente calda. Il 32enne, nonostante le restrizioni imposte dalla sorveglianza speciale, ha deciso di oltrepassare i confini comunali di Fiscaglia per raggiungere il vicino parco acquatico di Ostellato. La sua presenza non è però passata inosservata: due Carabinieri, che si trovavano liberi dal servizio, lo hanno riconosciuto tra i bagnanti.

I due militari, dopo aver identificato il sorvegliato speciale, hanno mantenuto il controllo della situazione senza mai perderlo di vista. Hanno quindi contattato la centrale operativa della Compagnia dell’Arma di Portomaggiore, che ha inviato tempestivamente una pattuglia dell’Aliquota Radiomobile sul posto.

L’arresto senza clamore

Una volta giunti al parco acquatico, i Carabinieri hanno prelevato il 32enne senza creare alcun allarme tra i presenti. L’uomo è stato dichiarato in arresto per violazione degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno, come disposto dall’Autorità Giudiziaria estense.

Dopo l’arresto, il 32enne è stato rimesso in libertà, ma con il contestuale ripristino della misura di sorveglianza speciale già in atto. L’intervento dei Carabinieri ha così permesso di garantire il rispetto delle prescrizioni imposte dall’Autorità Giudiziaria, evitando che la violazione degli obblighi potesse passare inosservata.

IPA