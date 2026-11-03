Sospesa la licenza a un noto hotel di Mestre: ospitava persone sospettate di borseggi a Venezia
Sospesa la licenza a un noto hotel di Mestre dopo accertamenti sulla presenza di presunti borseggiatori trasfertisti.
La Questura di Venezia ha sospeso la licenza a un noto hotel di Mestre dopo aver accertato la presenza ripetuta di persone riconducibili al fenomeno dei cosiddetti “borseggiatori trasfertisti”. Il provvedimento, disposto dal questore Antonio Sbordone, rientra nelle attività di contrasto ai furti commessi ai danni di turisti e visitatori nel centro storico veneziano.
- Hotel di Mestre con licenza sospesa: cosa è emerso
- Il contrasto ai borseggiatori che arrivano a Venezia
- Tre arresti a Mestre, due persone trasferite in un CPR
Hotel di Mestre con licenza sospesa: cosa è emerso
Come riferisce la Polizia di Stato, il provvedimento è stato eseguito dal personale della Divisione Polizia Amministrativa e Sociale della Questura di Venezia, al termine di un’attività di analisi sulla frequentazione della struttura.
Gli accertamenti hanno evidenziato la presenza reiterata di persone con profili riconducibili ai borseggiatori trasfertisti, ossia soggetti che raggiungono Venezia per commettere furti e utilizzano strutture ricettive come possibili basi logistiche o punti d’appoggio.
La Questura non ha comunicato il nome dell’albergo né la durata della sospensione della licenza.
Il contrasto ai borseggiatori che arrivano a Venezia
L’intervento punta a ostacolare l’attività di chi raggiunge il centro storico lagunare per derubare turisti e visitatori, agendo anche sui luoghi utilizzati per soggiornare durante le trasferte.
La Polizia ha annunciato ulteriori attività di monitoraggio delle strutture ricettive e dei luoghi di appoggio che potrebbero favorire il fenomeno dei borseggi.
Tre arresti a Mestre, due persone trasferite in un CPR
La Questura ha inoltre riferito di un altro intervento nella zona di Mestre, dove tre cittadini comunitari sono stati arrestati in flagranza per indebito utilizzo di strumenti di pagamento diversi dai contanti.
Per due degli arrestati, l’Ufficio Immigrazione ha accertato la pericolosità sociale e disposto l’allontanamento dal territorio veneziano, con il trasferimento in un Centro di Permanenza per il Rimpatrio (CPR).
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.