NOTIZIE
Temi Caldi:

Sospesa la licenza a un noto hotel di Mestre: ospitava persone sospettate di borseggi a Venezia

Sospesa la licenza a un noto hotel di Mestre dopo accertamenti sulla presenza di presunti borseggiatori trasfertisti.

2 min di lettura

vincenzo corrado

Vincenzo Corrado

GIORNALISTA

Giornalista professionista. Negli ultimi 16 anni ha ricoperto i ruoli di redattore, caposervizio e caporedattore per diverse testate locali e nazionali occupandosi di cronaca, cultura e sport. Attualmente direttore di una rivista di racconto sportivo

La Questura di Venezia ha sospeso la licenza a un noto hotel di Mestre dopo aver accertato la presenza ripetuta di persone riconducibili al fenomeno dei cosiddetti “borseggiatori trasfertisti”. Il provvedimento, disposto dal questore Antonio Sbordone, rientra nelle attività di contrasto ai furti commessi ai danni di turisti e visitatori nel centro storico veneziano.

Hotel di Mestre con licenza sospesa: cosa è emerso

Come riferisce la Polizia di Stato, il provvedimento è stato eseguito dal personale della Divisione Polizia Amministrativa e Sociale della Questura di Venezia, al termine di un’attività di analisi sulla frequentazione della struttura.

Gli accertamenti hanno evidenziato la presenza reiterata di persone con profili riconducibili ai borseggiatori trasfertisti, ossia soggetti che raggiungono Venezia per commettere furti e utilizzano strutture ricettive come possibili basi logistiche o punti d’appoggio.

La Questura non ha comunicato il nome dell’albergo né la durata della sospensione della licenza.

Il contrasto ai borseggiatori che arrivano a Venezia

L’intervento punta a ostacolare l’attività di chi raggiunge il centro storico lagunare per derubare turisti e visitatori, agendo anche sui luoghi utilizzati per soggiornare durante le trasferte.

La Polizia ha annunciato ulteriori attività di monitoraggio delle strutture ricettive e dei luoghi di appoggio che potrebbero favorire il fenomeno dei borseggi.

Tre arresti a Mestre, due persone trasferite in un CPR

La Questura ha inoltre riferito di un altro intervento nella zona di Mestre, dove tre cittadini comunitari sono stati arrestati in flagranza per indebito utilizzo di strumenti di pagamento diversi dai contanti.

Per due degli arrestati, l’Ufficio Immigrazione ha accertato la pericolosità sociale e disposto l’allontanamento dal territorio veneziano, con il trasferimento in un Centro di Permanenza per il Rimpatrio (CPR).

Polizia repertorio IPA

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

Leggi anche

Salute

Ultime Notizie

Global Summit

Dai Social

Ultime Gallery

Più viste

Meteo