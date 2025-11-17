Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Tre locali di Roma sono stati chiusi e sanzionati dalla Polizia di Stato per gravi violazioni e pericolose frequentazioni. I provvedimenti sono stati emessi a seguito di controlli che hanno evidenziato la presenza di persone con precedenti penali, violazioni delle norme di sicurezza e irregolarità amministrative. Le sospensioni sono state motivate dalla necessità di tutelare la sicurezza e il decoro dei quartieri coinvolti.

Controlli e provvedimenti: la fonte della notizia

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, le attività di controllo hanno interessato Roma, in particolare le aree di Piazza dei Giureconsulti, il quartiere adiacente al Vaticano e la zona di Porta Maggiore. Gli interventi sono stati condotti dagli agenti della Sezione Polizia Amministrativa del XIII Distretto Aurelio e dal Commissariato di P.S. Borgo.

Bar di quartiere trasformato in punto di ritrovo per pregiudicati

Il primo dei tre provvedimenti ha riguardato un esercizio commerciale situato in Piazza dei Giureconsulti. Qui, un semplice bar di quartiere si era progressivamente trasformato in un luogo di aggregazione per persone con precedenti di polizia. Nel corso di diversi controlli, gli agenti hanno identificato sette persone pregiudicate tra gli avventori, una delle quali risultava colpita da ordine di carcerazione. L’uomo è stato immediatamente tratto in arresto dagli agenti intervenuti.

Per il locale è stata disposta la sospensione della licenza ai sensi dell’art. 100 T.U.L.P.S. Il provvedimento è stato motivato dal rischio per la sicurezza del quartiere, legato alle frequentazioni abituali di persone considerate pericolose.

Struttura ricettiva nei pressi del Vaticano: irregolarità e sanzioni

A poca distanza dal Vaticano, nel quartiere adiacente, gli agenti del Commissariato di P.S. Borgo hanno scoperto una struttura ricettiva in Via Lucrezio Caro che presentava gravi violazioni amministrative. Il gestore della struttura ometteva da tempo di comunicare la registrazione degli ospiti tramite il portale “Alloggiati Web” della Questura, utilizzando invece un portale manageriale privato che non trasmetteva i dati alle Autorità.

Oltre a questa irregolarità, sono state riscontrate la mancata esposizione del cartello antincendio, l’assenza della tabella dei prezzi e un numero di camere e posti letto superiore rispetto a quello autorizzato. Per il titolare è scattata una sanzione amministrativa consistente e la sospensione della licenza per cinque giorni.

Locale a Porta Maggiore: musica ad alto volume e disturbi alla quiete pubblica

Il terzo intervento ha avuto luogo nella zona di Porta Maggiore, dove un locale era stato segnalato dai residenti per la diffusione di musica ad alto volume e per le ripetute liti e disturbi alla quiete pubblica. Gli agenti, durante le verifiche, hanno confermato la sistematicità degli eventi segnalati. Il locale si era trasformato in un punto di ritrovo per persone pregiudicate, contribuendo a minare il decoro e la tranquillità del quartiere.

Alla luce di queste circostanze, il Questore ha emesso un decreto di sospensione della licenza. Il locale resterà chiuso per un periodo stabilito dalle autorità.

