Sospesi gli agenti ICE che hanno ucciso Alex Pretti, in congedo per "protocollo standard" per l'indagine

Gli agenti ICE che hanno ucciso a Minneapolis Alex Pretti, infermiere incensurato 37enne, sono stati sospesi dal servizio. Lo ha riferito la portavoce del dipartimento per la Sicurezza interna, Tricia McLaughlin. I nomi degli agenti non sono stati resi noti pubblicamente. Nel frattempo il dipartimento per la Sicurezza interna degli Stati Uniti ha fatto un passo indietro sulle dichiarazioni rilasciate sabato scorso sulla morte di Alex Pretti, che era stato descritto come una persona che avrebbe “violentemente resistito” agli agenti della Polizia di frontiera e che sembrava voler “massacrare le forze dell’ordine”.

Morte Alex Pretti, sospesi gli agenti ICE che hanno sparato

“Ora è chiaro che la dichiarazione iniziale si basava su rapporti della Polizia di frontiera provenienti da una scena estremamente caotica sul terreno. Ed è proprio per questo che è in corso un’indagine e il Dhs lascerà che siano i fatti a guidarla”. Così un portavoce dell’agenzia ICE a Nbc News.

Kristi Noem, segretaria alla Sicurezza interna, aveva descritto Pretti come un terrorista interno. La portavoce dell’agenzia Tricia McLaughlin, quando ai microfoni di Fox Business le è stato chiesto se il dipartimento conferma le affermazioni di Noem, ha così risposto: “Credo che sia proprio per questo che l’indagine è così importante, affinché si possano ottenere fatti accurati”.

ANSA

Nelle scorse ore, il vice capo di gabinetto della Casa Bianca, Stephen Miller, ha detto che quanto dichiarato inizialmente dal Dhs si basava sui report forniti dalla Polizia di frontiera sul posto.

Ha aggiunto che le autorità stanno “valutando” il motivo per cui gli agenti ICE non avrebbero seguito i protocolli nei fatti che hanno provocato la morte di Pretti.

Ex agente federale: “La sospensione è un congedo amministrativo”

Un ex agente federale ha dichiarato a CBS News che la sospensione degli agenti ICE è un congedo amministrativo che in genere si applica nei casi in cui sia stata usata forza letale.

Gli agenti vengono solitamente messi in congedo per almeno tre giorni, ma a volte il periodo di stop può durare di più, ha affermato Scott Sweetow, ex agente speciale responsabile del Bureau of Alcohol, Tobacco, Firearms and Explosives (ATF).

“Questo serve sia a proteggere l’agenzia, sia a proteggere l’agente. E sia, francamente, a proteggere i cittadini da qualcuno che potrebbe essere molto scosso perché ha dovuto usare la forza letale e non si vuole che torni a impegnarsi in una situazione in cui potrebbe usarla di nuovo”, ha spiegato Sweetow.

Kristi Noem: “Stiamo usando la stessa politica utilizzata da Biden”

Kristi Noem, che supervisiona l’ICE e la Border Patrol, ha precedentemente affermato che questa procedura standard è stata seguita anche dopo che un agente ha sparato e ucciso la trentasettenne Renee Good.

In particolare, un presentatore della CBS ha domandato a Noem se l’agente fosse stato messo in congedo amministrativo di tre giorni dopo la morte di Good.

“Stiamo seguendo esattamente lo stesso processo investigativo e di revisione che abbiamo sempre seguito sotto l’ICE, sotto il Dipartimento per la Sicurezza Interna e all’interno dell’amministrazione”, ha commentato Noem.

“La stessa identica politica utilizzata dall’amministrazione Biden, la stessa identica revisione, quindi non abbiamo cambiato nulla”, ha concluso.