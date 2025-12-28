Sospetta intossicazione alimentare a Campobasso, madre e figlia 15enne morte dopo aver mangiato pesce a Natale

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

Una ragazza di 15 anni e la madre 50enne sono morte in ospedale a Campobasso per una sospetta intossicazione alimentare. La giovane, che era stata ricoverata all’ospedale Cardarelli dopo un malore persistente, è deceduta nella serata di sabato, mentre la mamma nella giornata di domenica. Secondo una prima ricostruzione, entrambe avrebbero mangiato del pesce durante le festività e l’intossicazione potrebbe essere collegata proprio a questo. Anche il papà, ex sindaco di Pietracatella, è ricoverato. Sono in corso accertamenti sanitari per chiarire le reali cause del decesso, ma l’ipotesi più accreditata è quella dell’intossicazione dato che i tre negli scorsi giorni erano stati ricoverati al Pronto Soccorso e poi dimessi con questa diagnosi.

Il ricovero e i primi accertamenti

La ragazza di 15 anni, Sara Di Vita, era stata ricoverata all’ospedale Cardarelli di Campobasso dopo aver accusato un malore persistente. Secondo quanto emerso finora, si sarebbe sentita male dopo aver mangiato del pesce durante le festività natalizie.

Nonostante il ricovero e le cure, le sue condizioni sarebbero peggiorate rapidamente, fino al decesso avvenuto dopo poche ore. Le prime valutazioni mediche parlano di una possibile gastroenterite acuta, ma i sanitari non escludono altre cause.

Proprio per questo motivo sono stati avviati accertamenti approfonditi per chiarire cosa abbia provocato il malore e perché l’evoluzione sia stata così rapida.

Morta anche la mamma, grave il papà

Nelle ore successive il quadro si è fatto drammatico, con la tragedia che ha preso contorni disperati.

Infatti anche la mamma della 15enne è deceduta, sempre presso l’ospedale Cardarelli di Campobasso. La donna, Antonella Di Ielsi, era ricoverata in gravi condizioni.

Si trova ricoverato anche il papà della giovane, Gianni Di Vita, ex sindaco di Pietracatella.

Le due visite in Pronto Soccorso

Secondo quanto si apprende da fonti investigative, i tre si erano recati per ben due vote al Pronto Soccorso del Cardarelli negli scorsi giorni.

In entrambi i casi sarebbero stati dimessi subito dopo, con diagnosi di intossicazione alimentare.

L’autopsia

Per fare piena luce sulla tragedia è stata disposta l’autopsia, ritenuta indispensabile per ricostruire con precisione la sequenza degli eventi e individuare la causa delle due morti. Solo l’esame autoptico potrà stabilire se si sia trattato effettivamente di un’intossicazione alimentare, di un’infezione particolarmente grave o di una diversa patologia.

La studentessa viveva a Pietracatella, in provincia di Campobasso, e frequentava il liceo classico nel capoluogo molisano.

Come si può morire di intossicazione alimentare

Quando si parla di sospetta intossicazione alimentare legata al consumo di pesce, le cause possono essere diverse e non sempre immediate. In alcuni casi, il pesce contaminato da batteri, tossine o parassiti può provocare una gastroenterite acuta, con sintomi come vomito, diarrea, febbre alta e disidratazione severa.

In soggetti giovani e apparentemente sani, l’evoluzione grave è rara ma non impossibile, soprattutto se l’infezione è particolarmente aggressiva o se subentrano complicazioni. Esistono inoltre intossicazioni specifiche legate al pesce, come quelle da istamina o da tossine marine, che possono avere effetti rapidi e intensi sull’organismo.

È però fondamentale sottolineare che, allo stato attuale, si tratta solo di ipotesi: solo gli esami clinici e medico-legali potranno stabilire se il decesso sia effettivamente riconducibile a un’intossicazione alimentare e, in caso affermativo, a quale meccanismo preciso.