Sospette interferenze russe sul Gps del volo di von der Leyen, Mosca smentisce e c'è un altro caso

Un disturbo ha colpito il Gps del velivolo sul quale Ursula von der Leyen stava viaggiando dalla Polonia alla Bulgaria. A confermarlo è la portavoce della Commissione Europea su informazioni ottenute dalle autorità bulgare. Il disturbo sarebbe “dovuto a una palese interferenza” da parte della Russia. Dal Cremlino, tuttavia, è arrivata la smentita. Il portavoce di Vladimir Putin, Dmitry Peskov, ha dichiarato: “Le vostre informazioni non sono corrette”.

Interferenze sul Gps del volo di von der Leyen

La notizia è comparsa sul Financial Times. Durante il volo che trasportava Ursula von der Leyen, presidente della Commissione Europea, dalla Polonia alla Bulgaria, sul sistema Gps del velivolo sono state registrate delle interferenze.

Come riporta Open, dopo l’articolo del Financial Times – pubblicato il 1° settembre – Arianna Podestà, portavoce della Commissione Europea, ha confermato il dato dopo averne avuto comunicazione dalle autorità bulgare.

Il disturbo ha colpito i radar civili dell’aeroporto bulgaro costringendo il volo charter sul quale viaggiava Ursula von der Leyen a posticipare l’atterraggio per poi rinunciare all’apporto tecnologico e atterrare mediante l’uso delle mappe cartacee. Lo riporta Repubblica.

La portavoce Podestà ha dichiarato: “Abbiamo ricevuto informazioni dalle autorità bulgare secondo cui sospettano che ciò sia dovuto a una palese interferenza da parte della Russia”.

La risposta dalla Russia

Il Financial Times scrive che l’intero sistema di rivelazione radar dell’aeroporto di Plovdiv si sarebbe spento. I fatti risalgono al pomeriggio di domenica 31 settembre.

Appresa la notizia Dmitry Peskov, portavoce di Vladimir Putin, ha riferito attraverso l’agenzia Tass che “le vostre informazioni non sono corrette” rispondendo, quindi, alla nota pubblicata dalla portavoce della Commissione Europea.

Un altro caso

Al corrente di quanto accaduto sul volo charter di Ursula von der Leyen l’ispettore generale della Bundeswehr, Carsten Breuer, durante una conferenza stampa a Berlino ha dichiarato di aver subito un attacco simile in almeno due occasioni: una durante un volo verso il Mar Baltico e una nel corso di un viaggio verso la Lituania.

Breuer ha parlato di disturbi al sistema Gps e ha aggiunto: “Al momento abbiamo a che fare con atti di sabotaggio e spionaggio, siamo anche soggetti ad azioni ibride che possiamo ricondurre ad attori statuali e anche alla Russia”, riporta Repubblica.

Cos’è successo

Secondo il Financial Times si sarebbero verificati il jamming e spoofing Gps, come ha riferito un funzionario che ha spiegato: “Queste interferenze interrompono l’accurata ricezione dei segnali, portando a varie sfide operative per i sistemi di aeromobili e di terra”.

Arianna Podestà fa sapere che dall’inizio dell’anno tredici Stati membri hanno sollevato il problema alla Commissione europea dal momento che “in genere abbiamo visto un bel po’ di attività di tali inceppamenti e spoofing, specialmente sul fianco orientale”. Attività, queste, in cui “l’Europa è la regione più colpita a livello globale”.