Sospetti hacker 15enni accusati di furto di identità e dati sensibili a Bari, rischiano il processo

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La Procura per i minorenni di Bari ha notificato nei giorni scorsi l’avviso di conclusione delle indagini a due presunti hacker, 15enni all’epoca dei fatti e oggi maggiorenni. Secondo la ricostruzione della Polizia postale, i due si sarebbero appropriati delle identità digitali di più persone, oltre che di password e pin delle carte di credito. Sui dispositivi sequestrati sono stati trovati anche tutorial sulla fabbricazione di ordigni artigianali.

L’indagine sugli hacker a Bari

Telebari fa risalire a marzo 2025 l’identificazione dei due ragazzi da parte della polizia. Gli accertamenti hanno riguardato anche gruppi e canali Telegram, dove, secondo gli investigatori, i due avrebbero condiviso informazioni personali di altre persone e numeri di carte di credito.

Sui dispositivi sequestrati, riferisce Ansa, sono stati trovati programmi per acquisire informazioni riservate. Gli accertamenti hanno interessato dati di accesso a profili Facebook, indirizzi email, numeri di telefono e codici di sicurezza delle carte.

Secondo Today, i due avrebbero diffuso anche video sull’accesso abusivo al portale del ministero della Giustizia che gestisce le notizie di reato.

Secondo l’accusa, i due ragazzi avrebbero affiancato alla sottrazione dei dati la condivisione di materiale destinato ad altri utenti. Tra i contenuti recuperati figuravano anche manuali sulla clonazione delle carte di credito.

I tutorial sugli ordigni

Ansa riporta che tra i materiali recuperati dai dispositivi c’erano tutorial sulla fabbricazione di ordigni esplosivi artigianali. Secondo quanto ricostruito da Telebari, sarebbero stati gli stessi ragazzi a realizzare i filmati.

Nell’abitazione di uno dei due indagati erano state trovate anche sostanze chimiche. Il Nucleo artificieri della Questura di Bari le ha esaminate e ha classificato molte di esse come precursori di esplosivi soggetti a segnalazione, riferisce la testata locale.

Le accuse dopo la chiusura delle indagini

Tra i reati contestati figurano l’accesso abusivo a sistemi informatici, l’intercettazione illecita di comunicazioni telematiche, la sostituzione di persona, la frode informatica e la ricettazione. Le contestazioni riguardano anche la detenzione e la diffusione abusiva di codici di accesso e la diffusione di strumenti per danneggiare sistemi informatici.

I due ragazzi sono ancora indagati. L’avviso notificato dalla Procura per i minorenni chiude la fase degli accertamenti preliminari e precede le decisioni sull’eventuale richiesta di rinvio a giudizio.