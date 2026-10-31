Sospetti sulla morte di Antoine de Massy cugino di Alberto di Monaco, per il padre "non è stato un incidente"

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Antoine de Massy aveva 29 anni ed era il cugino di secondo grado del principe Alberto II di Monaco, quando è morto dopo una caduta di 13 metri in un’area verde del Larvotto. Il padre, il barone Christian de Massy, esclude l’incidente e anche il suicidio. Ad oggi, un uomo di 42 anni è in custodia cautelare, indagato per omicidio colposo e omissione di soccorso.

Il corpo è stato trovato domenica 25 ottobre in serata, in un giardino dietro Villa Sauber, più in basso del boulevard du Larvotto. Quel giorno Antoine era atteso a un pranzo di famiglia e non si era presentato, così un parente aveva avvisato la polizia.

Antoine de Massy, il padre esclude incidente e suicidio

Intervistato sull’ipotesi dell’incidente, il barone risponde senza esitazioni: “Lo escludo totalmente”. Secondo il padre, le telecamere della zona avrebbero ripreso un uomo avvicinarsi ad Antoine dopo l’uscita da un locale. Seguirebbe un intervallo non coperto dalle immagini e, quando l’inquadratura tornerebbe disponibile, risulterebbe visibile soltanto l’altro uomo. È questa sequenza, in particolare, a fargli respingere la spiegazione accidentale. Il barone aggiunge che suo figlio non conosceva il 42enne.

Le accuse al 42enne ucraino e l’inchiesta della Procura di Monaco

L’uomo, di nazionalità ucraina e residente a Monaco da trent’anni, era stato fermato lunedì 26 ottobre al mattino, il giorno dopo il ritrovamento del corpo. Nel primo comunicato la Procura lo aveva indicato come sospettato o testimone di fatti ancora da qualificare, senza escludere l’incidente, e aveva spiegato che le immagini di videosorveglianza lo mostrerebbero avvicinarsi ad Antoine quando si trovava ancora lungo il boulevard du Larvotto.

Mercoledì 28 ottobre la Procura generale ha aperto un’istruttoria e il giudice istruttore ha incriminato il 42enne. L’omicidio colposo, che non presuppone l’intenzione di uccidere, e l’omissione di soccorso riguardano, precisa la Procura, fatti che potrebbero essere stati commessi in momenti diversi. Durante il fermo l’uomo aveva contestato i fatti, davanti al giudice non ha risposto alle domande e resta presunto innocente.

L’autopsia, eseguita martedì 27 ottobre, indicherebbe nella caduta di 13 metri la causa della morte, ma il procuratore generale Stéphane Thibault ha precisato che non tutti i risultati sono ancora noti.

Orario della caduta non reso noto, funerali il 4 novembre a Monaco

L’ora della caduta di Antoine de Massy è ancora avvolta nel mistero. A chi gli chiedeva se le telecamere l’abbiano ripresa, il procuratore generale ha preferito non aggiungere altro, perché l’istruttoria è in corso. Non ha commentato nemmeno l’indiscrezione secondo cui Antoine, nella notte tra sabato 24 e domenica 25 ottobre, sarebbe stato visto uscire barcollando da una discoteca del Principato, di cui non è stato fatto il nome.

L’istruttoria dovrà ricostruire con precisione come sia avvenuta la caduta, anche attraverso l’interrogatorio dell’indagato e analisi tecniche. Il padre ha annunciato che i funerali di Antoine si terranno mercoledì 4 novembre al mattino nella cattedrale di Monaco, con una veglia la sera prima nella cappella del Palazzo dei principi.