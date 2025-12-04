Sospiro di sollievo per Tatiana Tramacere scomparsa a Nardò, trovata viva: indagato l'ex Dragos Gheormescu

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

Tatiana Tramacere, scomparsa lo scorso lunedì 24 novembre a Nardò, è stata ritrovata viva. È sana e salva e, secondo quanto riferito dagli inquirenti, sarebbe stata sequestrata. È stata ritrovata in una mansarda, proprio a Nardò. L’ultimo ad averla vista era stato Dragos Gheormescu, ascoltato dalle forze dell’ordine in merito. Dal suo racconto emergeva un ultimo incontro lunedì sera per un “chiarimento” prima della partenza di lei. Sul pullman, però, la 27enne non sarebbe mai salita, nonostante la conferma dei biglietti acquistati.

Tatiana trovata viva

Le notizie dei giornali locali si sono susseguite con crescente tensione fino alla notizia che ha fatto tirare un sospiro di sollievo a tutti.

Tatiana Tramacere, infatti, è stata ritrovata viva. La notizia arriva in seguito alla smentita dell’avvocato e dei carabinieri sul ritrovamento di un corpo. La giovane di 27 anni, scomparsa da Nardò lo scorso 24 novembre, sta bene.

La foto segnaletica di Tatiana Tramacere

I carabinieri hanno dichiarato di averla trovata in una mansarda e l’ipotesi è che la giovane sarebbe stata sequestrata.

Lasciando la casa dove è stata trovata la 27enne, il colonnello dei carabinieri Andrea Siazzu ha sottolineato che “Tatiana è viva, sta bene e in apparenti condizioni di buona salute”, ma che l’Arma è al lavoro per “comprendere se era in uno stato di costrizione o se era una sua volontà” stare in quell’abitazione.

Dragos Gheormescu avrebbe tentato il suicidio

Tatiana sarebbe stata trovata nello stesso stabile in cui vive il 30enne. Gheormescu, secondo quanto si apprende, avrebbe anche tentato il suicidio.

Stando a quanto riferito da LaPresse, il ragazzo avrebbe tentato di togliersi la vita impiccandosi.

Si cercava il corpo di Tatiana Tramacere

I giornali locali avevano dato notizia del ritrovamento del corpo di Tatiana Tramacere nella serata di giovedì 4 dicembre. Nuove fonti parlavano di “ricerca ancora in corso”. La 27enne era scomparsa da Nardò lo scorso 24 novembre.

I sospetti degli inquirenti si erano da subito concentrati su Dragos Gheormescu, l’ultimo ad averla vista prima dell’allontanamento, che a detta della giovane è stato volontario.

Ascoltato nel pomeriggio, gli agenti si sono anche recati nella sua abitazione per approfondire la situazione. L’uomo, 30 anni, ha raccontato di aver avuto un “incontro di chiarimento” con la giovane lunedì pomeriggio, intorno alle 17:30, al parco Raho di Nardò. Da quel momento non è stata più vista né sentita da nessuno.

Secondo Dragos, i due si erano incontrati per un saluto. La giovane gli avrebbe detto di avere il cellulare quasi scarico e che sarebbe partita per Brescia. Si era offerto di accompagnarla e poi nulla: nessun’altra informazione, fino al tragico epilogo.

La smentita dell’avvocato

In serata, come detto, si erano susseguite le voci del ritrovamento senza vita della giovane.

Ma l’avvocato della famiglia di Tatiana ha subito smentito, così come il colonnello dei carabinieri di Nardò che si stava occupando della vicenda.

Poi la notizia: Tatiana è stata ritrovata e sta bene.

Tensioni fuori casa di Dragos

Si apprende di momenti di tensione fuori casa di Dragos Gheromescu, il 30enne sospettato inizialmente dell’omicidio o dell’istigazione al suicidio della giovane Tatiana Tramacere.

Una piccola folla si sarebbe riunita nei pressi dell’abitazione per gridare contro l’uomo. L’arrivo del fratello di Tatiana, invece, sarebbe stato accolto tra gli applausi. Il ragazzo sarebbe scoppiato a piangere. Sono intervenute le forze dell’ordine per calmare la situazione.

Appena è arrivata la notizia del ritrovamento c’è stata un’esplosione di gioia tra i presenti.