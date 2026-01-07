Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un uomo è stato arrestato ad Aprilia (Latina) dalla polizia. Gli agenti gli hanno sequestrato sostanze stupefacenti e un ordigno artigianale. L’accusa è quella di detenzione ai fini di spaccio di droga: il soggetto è stato sorpreso durante uno scambio sospetto.

Un arresto ad Aprilia

L’arresto è avvenuto il 7 gennaio nell’ambito delle attività di controllo del territorio svolte dagli agenti della Squadra Volante del Commissariato di Aprilia (Latina).

Durante un servizio di pattugliamento i poliziotti hanno notato due uomini intenti in uno scambio che ha destato sospetti. Alla vista della pattuglia uno dei due si è dato alla fuga, mentre l’altro ha cercato rifugio in un edificio, venendo però rapidamente bloccato dagli agenti.

La perquisizione e il sequestro di droga

Il controllo ha permesso agli agenti di accedere all’appartamento utilizzato dal fermato. All’interno dell’abitazione sono stati trovati circa 100 grammi di cocaina, un panetto di hashish da 60 grammi, diverse dosi di cocaina già pronte per lo spaccio, 280 euro in contanti, quattro bilancini di precisione e materiale per il confezionamento delle sostanze.

Il ritrovamento conferma l’ipotesi di una vera e propria attività di detenzione ai fini di spaccio condotta all’interno dell’appartamento.

Il ritrovamento dell’ordigno artigianale

Durante la perquisizione gli agenti hanno scoperto anche un ordigno artigianale. La presenza dell’oggetto ha reso necessario l’intervento degli artificieri della Polizia di Stato, che hanno provveduto a mettere in sicurezza la zona e a rimuovere il pericolo rappresentato dall’ordigno.

All’interno dell’abitazione è stato inoltre individuato un impianto di videosorveglianza collegato direttamente all’appartamento, in grado di monitorare la strada di accesso al portone. Questo sistema avrebbe consentito al sospettato di controllare i movimenti all’esterno e di prevenire eventuali controlli o irruzioni.

L’arresto

L’uomo, dopo le formalità di rito, è stato tratto in arresto e, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, condotto presso la locale casa circondariale in attesa dell’udienza di convalida.

L’operazione si inserisce nell’ambito delle attività di prevenzione e contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti che la Polizia di Stato porta avanti su tutto il territorio, con particolare attenzione alle aree considerate più a rischio.

L’azione degli agenti della Squadra Volante del Commissariato di Aprilia ha permesso di interrompere una possibile attività di spaccio e di sequestrare sostanze pericolose e un ordigno potenzialmente letale.

IPA