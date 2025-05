Sostituzione di persona, invasione ad Ancona e deturpamento: donna 36enne nei guai, quanti anni deve scontare

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

È di un arresto il bilancio dell’operazione condotta dalla Squadra Mobile di Ancona, che ha portato alla cattura di una donna italiana di 36 anni condannata a due anni di reclusione. La donna è stata arrestata nei pressi della sua abitazione per scontare una pena per molteplici reati.

Dettagli dell’arresto

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, la donna era destinataria di un Ordine di Esecuzione per la carcerazione emesso dalla Procura Generale di Perugia. La condanna prevede 2 anni, 11 mesi e 29 giorni di reclusione per reati commessi in diverse occasioni.

I reati contestati

La donna è stata riconosciuta colpevole di tentato furto aggravato in concorso, invasione di terreni o edifici, deturpamento e imbrattamento di cose altrui, e sostituzione di persona. Questi reati sono stati commessi tra il 2012 e il 2015 tra Falconara Marittima e Ancona.

Conclusione dell’operazione

Dopo essere stata rintracciata nei pressi della sua abitazione, la donna è stata condotta in Questura per le formalità di rito. Successivamente, è stata trasferita presso la Casa Circondariale di Villa Fastiggi a Pesaro per iniziare a scontare la sua pena.

Fonte foto: IPA