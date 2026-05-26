Soter Mulè a Belve Crime, chi è l'ingegnere condannato per l'omicidio di Paola Caputo durante un gioco erotico

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

Belve Crime di Francesca Fagnani torna nella serata di martedì 26 maggio con un’intervista a Soter Mulè, ingegnere romano condannato in via definitiva per omicidio colposo in seguito alla morte della 24enne Paola Caputo avvenuta durante un gioco erotico nella notte tra il 9 e 10 settembre 2011.

L’anticipazione video dell’intervista di Soter Mulè a Belve Crime

Prima della messa in onda dell’intervista a Soter Mulè nella puntata di martedì 26 maggio, è stata fornita un’anticipazione video della puntata di Belve Crime.

Francesca Fagnani ha domandato: “Nel 2016 è stato condannato in via definitiva per omicidio colposo per quanto accaduto durante una sessione di bondage in cui ha perso la vita Paola Caputo. Quella sera decidete di provare una pratica più complessa del bondage, che prevedeva legature attorno al collo, cosa che non si fa mai nel bondage perché troppo pericolosa. Perché si è sentito così confident in se stesso?“.

ANSA

La risposta di Soter Mulè: “Perché la legatura di cui parliamo non era assolutamente tesa, stringente, che in qualunque modo poteva nuocere”. La conduttrice ha replicato: “Eh, però, invece purtroppo ha nuociuto”.

Nel corso dell’intervista, Soter Mulè ha anche dichiarato: “La vera tragedia di cui non si parla è la morte di Paola, della vita stroncata di una persona che stava ricominciando a fiorire. Qua si parla sempre di tutto ma non della sua vita stroncata”. Ancora Francesca Fagnani: “Guardi, purtroppo la vicenda ruota tutta attorno alla vita stroncata di una ragazza di 24 anni”.

Soter Mulè a Belve Crime: “Non ho potuto fare nulla”

In altre anticipazioni riportate da Vanity Fair, Soter Mulè ha raccontato: “Non era la prima volta che facevamo giochi estremi. Fino a quel momento non era mai successo niente”.

L’ingegnere ha poi aggiunto: “Non ho potuto fare nulla“.

A quel punto Francesca Fagnani ha ricordato: “Lei non ha potuto fare abbastanza perché non aveva neanche gli strumenti come avrebbe dovuto avere, le forbici…”.

Soter Mulè a Belve Crime: “Due mesi fa ho pensato al suicidio”

A Belve Crime, ospite di Francesca Fagnani, Soter Mulè ha dichiarato ancora: “Vivo nel senso di colpa di non averla salvata“.

E poi: “Da allora non ho avuto più rapporti. Troppe paure, voglio evitare che possano più succedere certe cose”.

L’ingegnere ha confessato di aver vissuto anni tra il rimorso e l’isolamento affettivo: “Ho pensato più volte al suicidio in questi anni, l’ultima due mesi fa”.