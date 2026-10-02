Sottile in balia delle tensioni tra Bocellari, De Rensis, Garofano e Biscotti: "Pagliaccio", "Coniglietto"

Giornalista professionista. Ha lavorato per importanti testate e tv nazionali. Scrive di attualità, soprattutto di Politica, Esteri, Economia e Cronaca. Si occupa anche di data journalism e fact-checking.

La puntata di Ore 14 Sera sul delitto di Garlasco, andata in onda giovedì 1 ottobre su Rai, 2 è stata infuocata. Tensione altissima tra Luciano Garofano, ex generale del Ris, e gli avvocati di Alberto Stasi, ossia Antonio De Rensis e Giada Bocellari. Ad alimentare il fuoco è stato anche Valter Biscotti, legale di Gennaro Cassese, che ha dato del pagliaccio proprio a De Rensis. Tanta la difficoltà per il conduttore, Salvo Sottile, che alla fine ha sottolineato quanto la puntata sia stata “complicata”.

De Rensis a Garofano: “Lei è ossessionato”

Garofano esordisce così, provando a spiegare il caso delle analisi del dna trovato sui pedali della bici: “Ho bisogno ovviamente di un po’ di tempo per spiegare e devo dire che a giudicare dalle affermazioni fatte dall’avvocato De Rensis e dai vostri servizi, più che una presenza per spiegare mi sembra un processo a me e al RIS. Ma siccome non ho nulla da nascondere e non posso che ribadire la nostra serietà ed onestà, spiego”.

Dopodiché torna a ribadire il lavoro del Ris durante le indagini del 2007 sul delitto di Garlasco: “Ci sono i verbali, come vedete io sono circondato dalle carte, perché voglio essere preciso proprio per fare chiarezza”.

Sottile gli chiede di “essere sintetico”, lui replica che “l’avvocato De Rensis ha avuto 20 minuti, ho bisogno anch’io di spiegare”.

Il legale si è quindi rivolto all’ex generale: “Lei è ossessionato. Non mi può nominare ogni cinque secondi. Si liberi di questa ossessione, faccia quello che deve fare, per favore”.

Garofano riprende la parola e, venendo incalzato e interrotto dall’altra avvocata di Stasi, Giada Bocellari, sottolinea che “lei è in collegamento, io ho un ritorno. Se aspettiamo di parlare uno alla volta diamo il contributo a chi ci ascolta”.

Frase che viene raccolta polemicamente da De Rensis: “Andiamo avanti così. Per mezz’ora“.

Biscotti dà del “pagliaccio” a De Rensis, Bocellari insorge

La trasmissione va avanti fino a quanto un altro ospite, l’avvocato Valter Biscotti (che difende l’ex colonnello Gennaro Cassese), durante un botta e risposta con Giada Bocellari accusa Antonio De Rensis di aver riso per schernire il suo intervento. Biscotti si alza in piedi e dice: “Se quello fa il pagliaccio me ne vado”. Sottile lo ferma e gli chiede di stare seduto, Biscotti chiede scusa ma il conduttore è fermo: “Buffone non lo dice a nessuno. Chiunque può parlare e può dire quello che vuole, però questa è casa mia e nessuno insulta nessuno”.

Riprende la parola Bocellari, che attacca Biscotti: “Sono sconcertata dalle parole utilizzate dal collega nei confronti di un altro collega in una televisione pubblica, sul servizio pubblico. Spero che i consiglieri dell’Ordine prendano provvedimenti (…). Mi spiace per le offese, proprio intese proprio come parolacce che sono state proferite questa mattina dal dottor Garofano e anche ora dal collega Biscotti nei confronti del mio collega (De Rensis, ndr). I toni si possono anche alzare in alcuni momenti di particolare tensione, capisco che il dottor Garofano sia in seria difficoltà, però le offese non sono accettabili”.

Dopo un altro momento acceso tra Garofano e Bocellari (“ha insultato tutta mattina il mio collega, vada a parlare in Procura invece di fare i comizi in televisione“), il conduttore richiede al generale se voglia appianare le tensioni con De Rensis. Quest’ultimo, però, si tira indietro: “Sottile, vada avanti con la sua trasmissione. A me delle parole di quel signore non mi interessa nulla. Vada avanti con la sua trasmissione e io vi osservo”.

De Rensis definisce poi Garofano “coniglio bagnato davanti al procuratore aggiunto”, alimentando la tensione.

De Rensis dice quindi la sua: “Ringrazio la collega. È chiaro che è in atto un tentativo anche maldestro di venire da parte di alcuni soggetti in trasmissione a offendermi e a provocarmi. Io partecipo sempre con grande piacere perché lei è un professionista di altissimo livello. Purtroppo, so che lei non può mettere i cerotti alle bocche. Deve capire che un uomo di oltre 60 anni che potrebbe fare altre cose, in meno di 24 ore si è sentito dire: che dice cose squallide, speriamo che arrivi alla pensione, che è un pagliaccio. Lei capisce che deve avere un po’ di indulgenza nei confronti di un uomo della mia età che subisce questa roba”.

Sottile replica affermando che “ha tutta la mia comprensione, tutta la solidarietà del mondo. Tra l’altro io ho precisato, in vari momenti della trasmissione che preferirei, l’ho detto stamattina anche al generale Garofano, un confronto civile, perché ognuno può esprimere il suo punto di vista, però senza insultare. L’avvocato Biscotti si è scusato per averle detto quella parola di prima. Mi sarebbe piaciuto che anche il generale Garofano, stamattina, dopo che le ha detto chissà se arriverà alla pensione, magari dicesse qualche parola anche lui”.

Il nuovo scontro tra Garofano e De Rensis

Garofano però risponde che “uno viene con tutte le buone intenzioni, poi l’avvocato Bocellari dice che io sono in estrema difficoltà. Mentre parlavo, l’avvocato De Rensis più volte rideva e diceva vergognoso. Poi mi ha definito coniglietto bagnato, io non so da quale parte sta la maleducazione e l’offesa. Lo sottopongo a tutti i telespettatori”.

De Rensis sottolinea invece che “ho detto una cosa diversa, che quando lei va in televisione ha un grande piglio, grandi certezze, poi tutti gli italiani l’hanno vista davanti al procuratore aggiunto e quindi possono giudicare. Abbia lo stesso piglio anche davanti ai magistrati“.

L’ex generale non ci sta e rilancia: “Riesce a falsare anche questo, avvocato”.

Sottile riprende la parola: “Basta, basta, vi prego, vi prego. È oltre mezzanotte, la gente inizia ad avere sonno, non potete litigare a quest’ora”.

L’abbraccio tra De Rensis e Sottile

In chiusura di trasmissione, De Rensis riprende la parola e, rivolgendosi a Sottile, dice che “Questa sera ho capito che lei mi vuole molto bene perché è stato il più grande allenatore della mia pazienza. Io la abbraccio perché lei questa sera mi ha messo veramente a dura prova, ma so che l’ha fatto per il mio bene”.

Quindi, la chiosa: “Avvocato, ovviamente so che lei è molto stanco e anche provato, ne abbiamo parlato all’inizio. In questa trasmissione non deve essere mai offeso nessuno. Se questo è successo le chiedo scusa io in quanto conduttore. Grazie ai telespettatori. È stata una puntata molto molto complicata questa sera“.