Sotto il letto di un B&B di Catania spuntano 138 panetti di hashish, 37enne arrestato
Un uomo di 37 anni è stato arrestato dalla Polizia a Catania: sequestrati 15 chili di hashish nascosti sotto il letto di un b&b.
Un arresto e 15 chili di hashish sequestrati nell’hinterland etneo: un uomo di 37 anni, originario di Catania, è stato trovato in possesso di 138 panetti di hashish nascosti sotto il letto di una stanza affittata in un bed and breakfast. L’intervento si inserisce nelle attività di prevenzione e contrasto allo spaccio di droga sul territorio.
Operazione della Polizia di Stato nell’hinterland etneo
Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, la Squadra Mobile della Questura di Catania ha condotto un’operazione mirata contro il traffico di sostanze stupefacenti. Gli agenti hanno individuato un uomo, catanese di 37 anni, che da alcuni giorni aveva preso in affitto una stanza presso una struttura ricettiva dell’hinterland etneo.
La scoperta della droga nascosta sotto il letto
Durante la perquisizione della camera, i poliziotti hanno rinvenuto due grandi buste contenenti 138 panetti di hashish, per un peso complessivo di 15,1 chili. La droga era stata accuratamente nascosta sotto il letto. Insieme allo stupefacente, sono stati trovati anche quattro smartphone, che saranno oggetto di ulteriori accertamenti tecnici per ricostruire eventuali contatti e dinamiche legate allo spaccio.
Arresto e sequestro: le conseguenze per il 37enne
Il catanese è stato arrestato in flagranza per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Dopo le formalità di rito, è stato condotto in carcere, dove attende l’udienza di convalida davanti al Giudice per le indagini preliminari. Tutto il materiale rinvenuto, compresi i telefoni cellulari e la droga, è stato posto sotto sequestro dalle autorità.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.