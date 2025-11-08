Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un arresto e 15 chili di hashish sequestrati nell’hinterland etneo: un uomo di 37 anni, originario di Catania, è stato trovato in possesso di 138 panetti di hashish nascosti sotto il letto di una stanza affittata in un bed and breakfast. L’intervento si inserisce nelle attività di prevenzione e contrasto allo spaccio di droga sul territorio.

Operazione della Polizia di Stato nell’hinterland etneo

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, la Squadra Mobile della Questura di Catania ha condotto un’operazione mirata contro il traffico di sostanze stupefacenti. Gli agenti hanno individuato un uomo, catanese di 37 anni, che da alcuni giorni aveva preso in affitto una stanza presso una struttura ricettiva dell’hinterland etneo.

La scoperta della droga nascosta sotto il letto

Durante la perquisizione della camera, i poliziotti hanno rinvenuto due grandi buste contenenti 138 panetti di hashish, per un peso complessivo di 15,1 chili. La droga era stata accuratamente nascosta sotto il letto. Insieme allo stupefacente, sono stati trovati anche quattro smartphone, che saranno oggetto di ulteriori accertamenti tecnici per ricostruire eventuali contatti e dinamiche legate allo spaccio.

Arresto e sequestro: le conseguenze per il 37enne

Il catanese è stato arrestato in flagranza per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Dopo le formalità di rito, è stato condotto in carcere, dove attende l’udienza di convalida davanti al Giudice per le indagini preliminari. Tutto il materiale rinvenuto, compresi i telefoni cellulari e la droga, è stato posto sotto sequestro dalle autorità.

IPA