È stato disposto il sequestro di un locale situato nello storico quartiere di Roma Nord a seguito di gravi irregolarità riscontrate durante un controllo della Polizia di Stato. La misura è stata adottata dopo che sono state accertate violazioni in materia di sicurezza, prevenzione incendi e gestione degli spazi, ritenute tali da costituire un rischio immediato per clienti e personale.

Controlli della Polizia e motivazioni del sequestro

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, il provvedimento di sequestro preventivo è stato eseguito dagli agenti della Divisione Polizia Amministrativa della Questura, che hanno effettuato un controllo approfondito all’interno del club. Gli agenti hanno documentato una serie di irregolarità che hanno portato a ritenere la situazione “a rischio immediato” per chiunque si trovasse nel locale.

Irregolarità riscontrate: sicurezza e prevenzione incendi

Durante l’ispezione, è emerso che il locale, pur avendo un’autorizzazione limitata, organizzava serate cult che si protraevano ben oltre l’orario consentito. All’interno, le uscite di sicurezza erano state trasformate in aree di deposito, ostruite da transenne, sgabelli, fusti di birra, bombole di ossigeno, secchioni con tovaglie sporche, scale in ferro e persino un pianoforte che impediva l’accesso al terrazzo. In caso di emergenza, queste condizioni avrebbero potuto compromettere ogni possibilità di evacuazione sicura.

Le verifiche hanno inoltre evidenziato gravi carenze nella prevenzione incendi: estintori insufficienti e con revisione scaduta, idranti privi di vetro, porte tagliafuoco senza manutenzione, quadri elettrici scoperti e cavi pendenti in più aree del locale. Nell’area destinata alla somministrazione, il pavimento risultava dissestato e potenzialmente pericoloso per gli avventori.

Condizioni igieniche e ulteriori violazioni

La situazione più critica è stata riscontrata nella zona servizi e in cucina, dove gli agenti hanno trovato condizioni igieniche precarie e accumuli di materiali che ostruivano ulteriormente le vie di fuga per il personale. Anche l’ingresso del locale non era conforme alle normative, risultando privo della pedana mobile obbligatoria per l’accesso.

Conseguenze e intervento della Procura

La combinazione di tutte queste violazioni – dalla sicurezza antincendio, all’igiene, alla gestione degli spazi e al mancato rispetto delle autorizzazioni – ha portato la Polizia di Stato ad apporre i sigilli al locale, procedendo con il sequestro immediato. La Procura della Repubblica di Roma ha successivamente convalidato il provvedimento, confermando la gravità delle irregolarità emerse durante il controllo.

