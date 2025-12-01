Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

È stato deferito in stato di libertà il titolare di un night club di Perugia per esercizio dell’attività senza regolare autorizzazione. Il provvedimento è stato adottato dopo che, a seguito di controlli, sono emerse numerose violazioni amministrative e sono state riscontrate gravi carenze igienico-sanitarie, portando al sequestro preventivo del locale.

Controlli amministrativi e prime irregolarità riscontrate

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, la Divisione Polizia Amministrativa e di Sicurezza ha condotto una serie di accertamenti presso un night club situato a Perugia. Durante l’attività ispettiva, gli agenti hanno rilevato che il titolare esercitava l’attività senza la necessaria autorizzazione prevista dalla normativa vigente. Questa mancanza ha rappresentato la principale contestazione a carico del gestore.

Violazioni amministrative e condizioni della struttura

Nel corso dei controlli, sono state accertate numerose violazioni amministrative. Gli agenti hanno riscontrato che il capannone che ospita il locale presentava infiltrazioni d’acqua dovute a una copertura in eternit ormai usurata. Inoltre, la struttura era priva di un sistema di produzione di acqua calda sanitaria, poiché la caldaia risultava asportata dal locale tecnico.

Precaria situazione igienico-sanitaria

Le condizioni igienico-sanitarie del night club sono risultate particolarmente precarie. Per il riscaldamento degli ambienti veniva utilizzata una bombola di GPL collegata a una stufa a gas posizionata sotto il bancone dell’area somministrazione. Ulteriori criticità sono emerse in relazione alla sicurezza: la centralina di segnalazione e rilevazione dell’allarme antincendio e il sistema di aerazione non erano funzionanti. Anche i servizi igienici destinati ai disabili erano stati adibiti a magazzino, rendendoli inutilizzabili per la loro funzione originaria.

Provvedimenti adottati dalle autorità

Alla luce delle gravi irregolarità riscontrate, il personale della Divisione Polizia Amministrativa e di Sicurezza ha proceduto al deferimento in stato di libertà del titolare del night club, ai sensi degli articoli 80 TULPS e 681 C.P. Contestualmente, è stato disposto il sequestro preventivo del locale, in base all’articolo 321 comma 3 bis del codice di procedura penale.

