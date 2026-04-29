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Eseguito un arresto ai domiciliari con braccialetto elettronico a Grosseto, dove un 52enne è stato indagato per circonvenzione di persona incapace. L’uomo avrebbe sottratto, nell’arco di 10 anni, 1,9 milioni di euro a una persona con gravi problemi psichici, approfittando della sua vulnerabilità.

Le indagini della Guardia di Finanza

Come indicato dal portale ufficiale della Guardia di Finanza, l’operazione è stata condotta dal Comando Provinciale di Grosseto su disposizione del G.I.P. presso il Tribunale locale, su richiesta della Procura della Repubblica. Le indagini, avviate dal Gruppo Grosseto, hanno permesso di ricostruire una vicenda complessa, fatta di raggiri patrimoniali e abusi ai danni di una persona particolarmente fragile dal punto di vista psicologico.

La ricostruzione dei fatti

Secondo quanto emerso dalle indagini, il 52enne avrebbe instaurato un rapporto di fiducia con la vittima, un uomo la cui condizione psichica si era aggravata dopo la perdita della madre. Sfruttando questa situazione di vulnerabilità, l’indagato avrebbe indotto la persona offesa a compiere una serie di atti che, nel corso di 10 anni, lo hanno privato di tutto il suo patrimonio, pari a 1,9 milioni di euro.

Le modalità della truffa

L’indagato avrebbe convinto la vittima a conferirgli una delega illimitata per operare sui suoi conti correnti, affidandogli anche la gestione di bancomat, carte di credito e codici di sicurezza per l’accesso all’home banking. Inoltre, la persona offesa sarebbe stata indotta a sottoscrivere prestiti personali, mutui fondiari e assegni in bianco, consentendo così all’indagato di appropriarsi dell’intero patrimonio.

Le conseguenze per la vittima

Le attività investigative, basate su indagini finanziarie e testimonianze, hanno messo in luce come la vittima sia stata lasciata in condizioni di estremo bisogno: senza cibo, senza riscaldamento e con abiti logori. L’intera somma sottratta, 1,9 milioni di euro, ha lasciato la persona in uno stato di grave indigenza.

La misura cautelare

Sulla base delle prove raccolte e dell’esito dell’interrogatorio preventivo, il G.I.P. ha disposto per l’indagato la misura degli arresti domiciliari con applicazione del braccialetto elettronico. L’operazione conferma l’impegno della Guardia di Finanza, sotto il coordinamento della Procura della Repubblica di Grosseto, nella tutela delle persone più fragili e vulnerabili.

IPA