Sottratti oltre 700mila euro a 17 persone fragili, indagati un'avvocata e il marito: blitz a Cagliari
Indagati un legale e il marito per aver sottratto oltre 700 mila euro a persone vulnerabili in Sulcis.
Avrebbero sottratto oltre 700mila euro a 17 persone, in gran parte anziani e soggetti vulnerabili, residenti nel Sulcis Iglesiente. Un’avvocata di Carbonia, incaricata come amministratrice di sostegno, e il marito sono indagati per peculato. Secondo gli investigatori, il denaro sarebbe stato utilizzato anche per acquisti nei centri commerciali, abbigliamento, articoli per la casa, ristoranti e ricariche Postepay. Al termine delle indagini coordinate dalla Procura, la Guardia di Finanza di Cagliari ha eseguito due misure cautelari.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.