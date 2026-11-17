Giornalista professionista. Negli ultimi 16 anni ha ricoperto i ruoli di redattore, caposervizio e caporedattore per diverse testate locali e nazionali occupandosi di cronaca, cultura e sport. Attualmente direttore di una rivista di racconto sportivo

Avrebbero sottratto oltre 700mila euro a 17 persone, in gran parte anziani e soggetti vulnerabili, residenti nel Sulcis Iglesiente. Un’avvocata di Carbonia, incaricata come amministratrice di sostegno, e il marito sono indagati per peculato. Secondo gli investigatori, il denaro sarebbe stato utilizzato anche per acquisti nei centri commerciali, abbigliamento, articoli per la casa, ristoranti e ricariche Postepay. Al termine delle indagini coordinate dalla Procura, la Guardia di Finanza di Cagliari ha eseguito due misure cautelari.