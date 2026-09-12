Sottufficiale della Marina morto per mesotelioma, famiglia risarcita con 860 mila euro, ma lo Stato fa ricorso

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Il tribunale di Roma ha stabilito che la famiglia di un ex sottufficiale della Marina morto per mesotelioma dovrà ricevere dallo Stato 860 mila euro di risarcimento. L’uomo non avrebbe infatti ricevuto le protezioni adeguate per lavorare a contatto con l’amianto, materiale presenti in molti degli ambienti in cui era stato impiegato per 10 anni. Il Ministero della Difesa ha fatto ricorso contro la sentenza.

Morto per l’amianto in Marina, danni alla famiglia

Una sentenza del tribunale di Roma ha assegnato alla famiglia di un ex sottufficiale della Marina, che lavorava con mansioni da elettricista, un risarcimento di 860 mila euro, riconoscendo allo Stato un ruolo nella morte dell’uomo, deceduto nel 2020 per mesotelioma.

Il mesotelioma è un tumore che si presenta molto spesso nei polmoni, soprattutto se la persona malata ha in passato inalato alcune specifiche sostanze, tra cui le fibre di amianto.

ANSA

Il sottufficiale aveva lavorato in ambienti ricchi di amianto e il tribunale ha riconosciuto che lo Stato non avrebbe fornito equipaggiamenti adeguati per proteggere la sua salute.

Il risarcimento dallo Stato

Il risarcimenti da 860 mila euro è stato assegnato sia alla moglie dell’ex sottufficiale deceduto sia al figlio, ma si compone di diverse parti.

Una parte è dovuta alle spese mediche, una ai danni morali e una al mancato apporto economico dato dall’uomo alla famiglia. Lo Stato aveva già riconosciuto il sottufficiale come vittima del dovere.

“Dietro questa sentenza non ci sono soltanto cifre, ma la storia di una famiglia che ha perso un marito e un padre dopo cinque anni segnati dalla malattia e dalle cure” ha dichiarato Ezio Bonanni, presidente dell’Osservatorio nazionale amianto.

Il Ministero ha fatto ricorso contro la sentenza

Non è ancora sicuro però che la famiglia riceverà la cifra che il tribunale gli ha assegnato nella sentenza di primo grado del processo.

Il Ministero della Difesa, che era la parte sotto accusa in questo processo, ha infatti subito fatto ricorso contro la decisione dei giudici, stando a quanto riporta il sito di informazione locale RomaToday.