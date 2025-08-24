Southwest Airlines farà pagare due biglietti a chi è in sovrappeso, altre compagnie potrebbero fare lo stesso

Giornalista professionista. Negli ultimi 16 anni ha ricoperto i ruoli di redattore, caposervizio e caporedattore per diverse testate locali e nazionali occupandosi di cronaca, cultura e sport. Attualmente direttore di una rivista di racconto sportivo

Southwest Airlines ha deciso di cambiare radicalmente le sue regole sui passeggeri in sovrappeso. Come riportato dal Washington Post, dal 27 gennaio 2026 chi non riesce a stare entro i braccioli del sedile dovrà acquistare un secondo biglietto in anticipo, senza più la garanzia di ottenerne il rimborso se il volo sarà pieno. Una svolta che mette fine a una delle politiche più inclusive del settore aereo statunitense e che potrebbe influenzare le scelte di altre compagnie.

Southwest Airlines, nuove regole per chi è sovrappeso

Il nuovo regolamento segna una inversione di tendenza rispetto al passato. Finora Southwest rimborsava in automatico il posto aggiuntivo o lo concedeva gratuitamente se il volo non era al completo.

D’ora in avanti, invece, il secondo biglietto sarà rimborsabile soltanto se ci sono posti liberi e se i due titoli di viaggio rientrano nella stessa classe tariffaria.

iStock

Southwest Airlines ha cambiato le regole sui passeggeri in sovrappeso

Una stretta che rischia di avere un impatto su milioni di passeggeri: negli Usa, secondo i dati ufficiali, il 74% della popolazione adulta è classificata come sovrappeso o obesa.

Le critiche alla decisione della compagnia

La decisione ha scatenato dure reazioni da parte delle associazioni per i diritti delle persone con obesità.

Tigress Osborn, direttrice della National Association to Advance Fat Acceptance, ha spiegato che per molte persone il rischio di non ricevere un rimborso rende impossibile viaggiare in aereo: “Non possono permettersi di correre questo rischio”, ha dichiarato al Washington Post.

Secondo l’associazione, la nuova policy non solo aggiunge un ostacolo economico, ma contribuisce anche a stigmatizzare una fascia già vulnerabile della popolazione.

I sostenitori della nuova norma

Allo stesso tempo, non mancano segnali di consenso. Diversi sondaggi condotti negli ultimi anni, anche da compagnie rivali come Ryanair, mostrano che una parte consistente dei viaggiatori è favorevole a politiche più rigide.

Il 46% degli intervistati, infatti, ritiene giusto introdurre tariffe maggiorate oltre una certa soglia di peso, mentre il 37% pensa che il secondo biglietto debba essere automatico se un passeggero non rientra nei limiti di un sedile.

Come si comportano le altre compagnie aeree

Southwest non è la sola a muoversi in questa direzione. Air France offre già la possibilità di acquistare un secondo posto con sconto del 25%, rimborsabile se il volo non è pieno.

Ryanair prevede la prenotazione anticipata di un “comfort seat”, mentre Virgin Atlantic consente un secondo biglietto senza tasse aggiuntive.

La scelta di Southwest dunque allinea la compagnia alle pratiche dei principali concorrenti, dopo anni di eccezione.