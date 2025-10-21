Souzan Fatayer dall'attacco a Mieli per l'insulto al post social su Hitler e Israele, candidata Avs si difende

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

Souzan Fatayer, candidata Avs in Campania, è diventata protagonista di due controversie: prima vittima di un commento offensivo di Paolo Mieli, poi per la diffusione di un post Facebook contro Israele con tanto di citazione di Adolf Hitler. La politica nega di aver scritto la frase incriminata e parla di “disattenzione”, mentre è arrivata la dura condanna da parte di esponenti del centrodestra.

Il post su Israele e Hitler

È al centro delle polemiche Souzan Fatayer, candidata di Alleanza Verdi e Sinistra alle prossime elezioni regionali in Campania, diventata prima bersaglio di un commento offensivo da parte di Paolo Mieli, poi per la condivisione di un post social che ha suscitato forti reazioni politiche.

Dopo la querelle con il giornalista, la tensione è esplosa nuovamente quando Il Tempo ha riportato la pubblicazione, sul profilo Facebook della candidata, di un video contro Israele, risalente al 2 settembre.

Nel filmato l’ex ambasciatore israeliano in Italia, Dror Eydar, pronunciava frasi durissime: “Il nostro scopo è distruggere Gaza, questo male assoluto”. A corredo, appariva la frase “Le parole di questo ebreo fanno rimpiangere l’incompleta missione di Hitler”.

Le reazioni al post di Souzan Fatayer

Le reazioni politiche non si sono fatte attendere. Marco Scurria, vicepresidente del gruppo di Fratelli d’Italia al Senato, ha definito il contenuto “un chiaro atto di antisemitismo”.

“Non può essere considerata una semplice provocazione o un errore di comunicazione, ma rappresenta un’offesa inaccettabile alla memoria delle vittime dell’Olocausto” ha attaccato Scurria. “È inquietante che simili parole possano trovare spazio in un contesto politico che si definisce democratico e progressista”. Gli hanno fatto eco Imma Vietri e Antonio Iannone (FdI) oltre a Rossano Sasso e Severino Nappi (Lega).

La spiegazione di Souzan Fatayer

Da parte sua, Fatayer ha respinto con forza le accuse, spiegando che non aveva mai scritto né approvato quella frase: “L’ho condiviso per disattenzione senza leggere la caption, che su Facebook spesso non si vede subito” si è giustificata.

La candidata ha precisato che l’obiettivo della condivisione era denunciare “le dichiarazioni genocidarie dell’ex ambasciatore israeliano”. A sostenerla Peppe De Cristofaro (Avs), che ha parlato di “fake news diffuse dal centrodestra”.

Lo scontro con Paolo Mieli

Il precedente aveva avuto origine quando Paolo Mieli si era lasciato andare a commenti controversi durante la trasmissione “24 Mattino” su Radio 24 nei confronti di Souzan Fatayer.

La docente dell’Università Orientale di Napoli e mediatrice culturale era stata descritta da Mieli come una “palestinese napulitana” (citando il suo manifesto elettorale) “in leggero sovrappeso” che “esalta Hamas”.

Il giornalista aveva poi associato la corporatura di Fatayer ai suoi discorsi sulla fame e la carestia in Palestina, un nesso immediatamente respinto dal co-conduttore.

La reazione e le scuse

Le dichiarazioni avevano suscitato l’indignazione di Avs in Senato e dei Verdi in Campania, i cui esponenti hanno definito i commenti “inaccettabili”, accusando Mieli di essersi spinto su un piano di attacco personale e di mancanza di rispetto verso la candidata.

Fatayer stessa aveva risposto con fermezza, denunciando le parole del giornalista come “un attacco al corpo delle donne” e chiedendone la radiazione dall’Ordine dei giornalisti, affermando di non sentirsi scalfita dalle sue offese.

Mieli aveva successivamente ritrattato, riconoscendo di essersi espresso “in modo assolutamente improprio” e scusandosi pubblicamente con la diretta interessata.