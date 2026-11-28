Giornalista professionista. Negli ultimi 16 anni ha ricoperto i ruoli di redattore, caposervizio e caporedattore per diverse testate locali e nazionali occupandosi di cronaca, cultura e sport. Attualmente direttore di una rivista di racconto sportivo

Ha mandato in frantumi i finestrini delle auto parcheggiate e ha preso quello che c’era dentro, poi ha provato a scappare. A Bolzano un uomo in evidente stato di ubriachezza è stato sorpreso dalla polizia in via Carducci mentre rompeva i vetri di tre auto in sosta: portato in Questura, ha opposto una violenta resistenza e ha ferito un agente, prima di finire in arresto.

I vetri delle auto spaccati in via Carducci

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, l’allarme è scattato nella notte del 27 novembre con una segnalazione alla Centrale Operativa. Gli equipaggi della Squadra Volante lo hanno trovato mentre colpiva le vetture: alla vista dei poliziotti è fuggito verso piazza Verdi, dove è stato bloccato. Aveva una ferita a una mano.

Il poliziotto ferito in Questura e l’arresto

Durante gli accertamenti l’uomo ha dato in escandescenze e ha reagito con violenza contro gli operatori. Uno dei poliziotti ha riportato lesioni giudicate guaribili in sette giorni. Addosso gli è stata trovata la refurtiva presa dalle tre auto. È stato arrestato per furto aggravato, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale e trasferito nella casa circondariale di Bolzano.

Le denunce per droga e la lite in centro

Nell’ambito dei controlli disposti dal questore Giuseppe Ferrari contro lo spaccio, nella stessa giornata sono state denunciate altre cinque persone. In via dei Vanga gli agenti hanno controllato un’auto parcheggiata con a bordo tre persone già note, che hanno mostrato subito nervosismo: avevano 0,79 grammi di cocaina, due involucri di hashish da 2,28 e 1,26 grammi e denaro contante.

Durante altre due verifiche, un uomo è stato trovato con quattro grammi di cocaina, 1,69 grammi di hashish, blister di farmaci e uno spray al peperoncino, un altro con cinque involucri termosaldati contenenti 2,30 grammi di cocaina. In serata, infine, la Volante è intervenuta per una lite in una via del centro: i partecipanti erano già andati via, ma grazie alle telecamere tre di loro sono stati identificati e denunciati per l’aggressione.

IPA