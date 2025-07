Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

E’ di un arresto per tentato furto aggravato il bilancio di un’operazione della Polizia di Stato a Genova. Un 18enne del posto è stato fermato per aver tentato di rubare all’interno di un’auto in sosta, minacciando successivamente gli agenti intervenuti.

La segnalazione e l’intervento

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, l’episodio è avvenuto ieri notte in via Prà, quando una cittadina ha allertato le forze dell’ordine dopo aver notato un giovane aggirarsi sospettosamente tra le auto parcheggiate. Il ragazzo, dopo aver osservato l’interno delle vetture, ha raccolto una piastrella di cemento e ha sfondato il vetro di una macchina, rovistando all’interno prima di darsi alla fuga.

L’arresto e le accuse

Grazie alla descrizione dettagliata fornita dalla testimone, gli agenti dell’U.P.G.S.P. sono riusciti a intercettare il giovane poco dopo. Durante il tentativo di identificazione, il 18enne ha reagito con violenza, rifiutandosi di fornire le proprie generalità e minacciando gli operatori. Nelle sue tasche è stato trovato uno spray urticante non conforme alle norme vigenti.

Le conseguenze legali

Il giovane è stato arrestato per tentato furto aggravato e denunciato per violenza o minaccia e oltraggio a Pubblico Ufficiale, rifiuto di indicazioni sulla propria identità personale e porto abusivo di armi. Per lui è stata disposta la direttissima in mattinata. Rimane salva la presunzione d’innocenza sino a sentenza definitiva.

