Spacca la porta di un noto ristorante a Livorno e scappa, denunciato: la zona del tentato furto

Un uomo è stato denunciato per tentato furto a Livorno dopo aver infranto la porta di un noto ristorante. L’episodio è avvenuto intorno alle 02.00 in b.go dei Cappuccini, quando diverse segnalazioni sono giunte al numero di emergenza 112.

Intervento della Polizia

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, mentre gli operatori della sala operativa rimanevano in linea con i richiedenti per ottenere quante più indicazioni possibili, gli equipaggi si sono messi subito alla ricerca del soggetto segnalato. L’uomo si era allontanato in direzione di piazza Mazzini, ma è stato rintracciato in piazza Giovane Italia a Livorno.

Identificazione e denuncia

L’uomo, che al momento del controllo appariva particolarmente nervoso, è stato individuato come il presunto autore dei fatti grazie all’uso delle telecamere del sistema di videosorveglianza comunale. Considerato quanto emerso, il soggetto è stato accompagnato presso gli uffici della Polizia per procedere alla sua identificazione e, al termine, è stato denunciato in stato di libertà per il reato di tentato furto aggravato.

Iter giudiziario

Va precisato che il procedimento penale non è ancora definito e, pertanto, le contestazioni dovranno essere ulteriormente verificate nell’eventuale giudizio. Solo una sentenza definitiva di condanna potrà far ritenere colpevole l’indagato. Per ulteriori dettagli, si rimanda al sito ufficiale della Polizia di Stato.

Fonte foto: IPA