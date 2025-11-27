Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Due denunciati per furto aggravato e danneggiamento in un’operazione della Polizia di Stato, che ha ricostruito in poche ore la dinamica di una violenta spaccata avvenuta nella notte del 22 novembre nel centro cittadino a L’Aquila. I responsabili sono stati individuati grazie a un rapido lavoro investigativo, mentre proseguono le indagini per identificare altri coinvolti.

La fonte della notizia

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato nel cuore della città, quando due negozi sono stati presi di mira da ignoti che hanno messo a segno una spaccata in piena notte. I malviventi hanno utilizzato un mattone di cemento per sfondare le vetrine degli esercizi commerciali e, in pochi minuti, hanno sottratto diversi articoli di informatica, telefonia e l’incasso della giornata.

La dinamica del colpo

L’azione è stata rapida e violenta: i ladri hanno agito nella notte tra il 22 novembre, scegliendo come bersaglio due negozi situati nel centro cittadino. Dopo aver infranto le vetrine con un mattone di cemento, si sono impossessati di merce tecnologica e del denaro contante presente in cassa. Subito dopo il furto, i responsabili si sono dati alla fuga, convinti di aver eluso i controlli.

L’intervento della Polizia

La svolta è arrivata grazie alla tempestività della Polizia di Stato, che ha reagito immediatamente alla segnalazione dei proprietari dei negozi. Gli agenti delle volanti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Avezzano hanno effettuato un sopralluogo e avviato una ricognizione dell’area. Parallelamente, la squadra anticrimine ha analizzato le immagini dei sistemi di videosorveglianza pubblici e privati presenti nella zona.

Le indagini e l’identificazione dei responsabili

Grazie a un incrocio tra le tracce lasciate sul posto, i movimenti di un’auto sospetta e la ricostruzione dei momenti salienti del colpo, i poliziotti sono riusciti in poche ore a risalire agli autori di uno dei due furti. I sospetti, già noti alle forze dell’ordine per precedenti episodi, sono stati denunciati per furto aggravato e danneggiamento. La loro posizione è ora al vaglio dell’Autorità Giudiziaria, mentre proseguono gli accertamenti per verificare ulteriori responsabilità e la loro presenza sul territorio nazionale.

IPA