Tre misure cautelari a seguito di un’operazione condotta dalle forze dell’ordine nei comuni di Vittoria e Comiso, dove sono stati individuati i presunti responsabili di una serie di furti aggravati ai danni di esercizi commerciali. I fatti sono stati commessi tra dicembre 2024 e gennaio 2025, utilizzando auto rubate per sfondare le vetrate dei negozi. L’ordinanza è stata emessa dal G.I.P. di Ragusa su richiesta della Procura della Repubblica.

Le indagini e la fonte della notizia

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’operazione è stata frutto di una collaborazione tra gli agenti dei Commissariati P.S. di Vittoria e Comiso e i militari della Compagnia Carabinieri di Vittoria. Le indagini sono scattate dopo una serie di furti che avevano destato preoccupazione tra i cittadini e i commercianti delle due località. Gli investigatori, coordinati dalla Procura della Repubblica di Ragusa, hanno lavorato per settimane per raccogliere elementi utili all’identificazione dei presunti autori.

I dettagli dell’operazione

L’ordinanza applicativa di misura cautelare è stata eseguita nei confronti di tre soggetti residenti a Vittoria, rispettivamente di 34 anni, 40 anni e 43 anni. I tre sono indagati per furto aggravato in concorso. Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, i colpi sono stati messi a segno tra dicembre 2024 e gennaio 2025, prendendo di mira diversi esercizi commerciali sia a Vittoria che a Comiso. I malviventi avrebbero utilizzato autovetture rubate per sfondare le vetrate dei negozi, una tecnica nota come “spaccata”.

