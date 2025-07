Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un diciannovenne tunisino è stato arrestato per detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti a Rieti. Il giovane, già sottoposto a misura cautelare, è stato rintracciato e posto agli arresti domiciliari in una Casa Famiglia della provincia. L’arresto è stato disposto a seguito di indagini relative a fatti avvenuti nel dicembre 2024 nel quartiere Prenestino di Roma, dove il ragazzo era stato sorpreso a cedere crack e cocaina.

Le indagini e l’arresto: la ricostruzione dei fatti

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, la vicenda ha avuto origine nel dicembre 2024, quando gli agenti del Commissariato di P.S. Prenestino di Roma hanno avviato un’indagine su un presunto giro di spaccio di sostanze stupefacenti nel quartiere. In quell’occasione, il giovane tunisino, insieme a un altro connazionale, è stato individuato come sospettato principale per la detenzione a fini di spaccio di droga.

Il blitz nel quartiere Prenestino

Durante un’operazione di controllo, gli agenti della Polizia di Stato hanno sorpreso il diciannovenne mentre cedeva a un uomo, in cambio di una banconota da venti euro, quasi tre grammi di cocaina cotta, nota come “crack”, e 1 grammo di cocaina. Nel corso della perquisizione, sono stati rinvenuti e sequestrati quasi cinquecento euro in banconote di piccolo taglio, nascosti nei calzini del giovane, ritenuti provento dell’attività illecita.

Dalla comunità agli arresti domiciliari

Il giovane tunisino, già sottoposto alla misura cautelare del collocamento in comunità presso una Casa Famiglia nella provincia di Rieti, è stato successivamente raggiunto da una sub delega inviata dal Commissariato romano agli investigatori reatini. Questi ultimi hanno rintracciato il ragazzo e hanno dato esecuzione all’ordinanza di applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari, conducendolo nella stessa struttura dove era già domiciliato.

Il ruolo della Squadra Mobile e la collaborazione tra uffici

L’operazione ha visto una stretta collaborazione tra la Squadra Mobile della Questura di Rieti e il Commissariato di P.S. Prenestino di Roma. Le indagini, coordinate dal G.I.P. del Tribunale Ordinario di Roma, hanno permesso di raccogliere elementi a carico del giovane, che è stato formalmente indiziato per detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Le garanzie processuali e la presunzione di innocenza

Come sottolineato dalle autorità, il procedimento penale nei confronti del diciannovenne è ancora in fase preliminare. L’eventuale responsabilità penale sarà accertata dal Giudice nel corso del processo. Si ricorda che, secondo la normativa vigente, la persona arrestata deve essere considerata innocente fino a sentenza irrevocabile che ne accerti la colpevolezza.

Il contesto: il fenomeno dello spaccio tra i giovani

L’arresto del giovane tunisino si inserisce in un quadro più ampio di contrasto al traffico e allo spaccio di sostanze stupefacenti, fenomeno che coinvolge sempre più spesso ragazzi giovanissimi, anche minorenni o appena maggiorenni. Le forze dell’ordine, in particolare nei quartieri periferici delle grandi città come Roma, sono costantemente impegnate in attività di prevenzione e repressione di questi reati.

La situazione nella provincia di Rieti

Negli ultimi anni, la provincia di Rieti ha visto un aumento dei controlli e delle operazioni antidroga, anche grazie alla collaborazione tra le diverse articolazioni della Polizia di Stato. L’arresto del diciannovenne tunisino rappresenta un ulteriore tassello nella strategia di contrasto al crimine legato agli stupefacenti.

Le reazioni delle istituzioni

Le autorità giudiziarie e di pubblica sicurezza hanno ribadito l’importanza della collaborazione tra uffici e della tempestività degli interventi. L’azione congiunta tra la Questura di Rieti e il Commissariato di P.S. Prenestino di Roma ha permesso di assicurare alla giustizia un soggetto già sottoposto a misura cautelare, rafforzando il messaggio di tolleranza zero nei confronti dello spaccio di droga.

Il futuro del procedimento

Il giovane tunisino, ora agli arresti domiciliari presso la Casa Famiglia della provincia di Rieti, dovrà affrontare il processo che stabilirà la sua eventuale responsabilità penale. Nel frattempo, le indagini proseguono per chiarire eventuali ulteriori responsabilità e per individuare altri soggetti coinvolti nel giro di spaccio nel quartiere Prenestino di Roma.

