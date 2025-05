Spaccia cocaina mentre è ai domiciliari: in casa trovati soldi, telefoni e droga già divisa in dosi ad Arezzo

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un cittadino albanese è stato arrestato ad Arezzo per detenzione ai fini di spaccio di cocaina. L’arresto è avvenuto durante un’operazione antidroga condotta dalla Squadra Mobile, diretta dal dott. Davide Comito, per contrastare il traffico di sostanze stupefacenti.

Dettagli dell’operazione

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, l’uomo, già noto alle forze dell’ordine e in regime di detenzione domiciliare, è stato osservato mentre si trovava in strada con un atteggiamento sospetto. Gli agenti hanno notato che, dopo essere rientrato a casa, è uscito nuovamente per incontrare il conducente di un’autovettura, con cui ha effettuato uno scambio rapido.

Perquisizione e arresto

Considerati i precedenti penali dell’uomo e le informazioni raccolte, gli agenti hanno deciso di effettuare un controllo presso la sua abitazione. Durante la perquisizione, sono stati rinvenuti e sequestrati 60 grammi di cocaina, suddivisi in dosi, tre telefoni cellulari e oltre 6000 euro in contanti, ritenuti provento dell’attività di spaccio. Inoltre, è stato trovato materiale per il taglio e il confezionamento della droga.

Conseguenze legali

Informato il P.M. di turno presso la Procura della Repubblica di Arezzo, l’uomo è stato trasferito alla Casa Circondariale della città in attesa dell’udienza di convalida. L’arresto è stato convalidato dal G.I.P. presso il Tribunale di Arezzo, che ha disposto la custodia cautelare in carcere per l’indagato.

Fonte foto: IPA