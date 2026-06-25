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Un arresto per spaccio di sostanze stupefacenti è stato eseguito a Guidonia (Roma) nei confronti di un ragazzo di 25 anni. L’operazione è stata condotta dalla Polizia di Stato durante controlli mirati contro la vendita di droga. Il giovane è stato fermato mentre cedeva una dose di cocaina a un acquirente, con a bordo della sua auto una donna e una bambina.

L’episodio sospetto e l’intervento degli agenti

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, l’arresto è avvenuto nell’ambito di servizi di controllo del territorio organizzati per contrastare la vendita di sostanze stupefacenti. Gli agenti del Commissariato di P.S. Tivoli hanno notato un’utilitaria che si muoveva lentamente per le strade di Guidonia. A bordo vi erano il conducente, una donna e una bambina, circostanza che inizialmente ha dato un’apparenza di normalità alla situazione.

L’attenzione degli investigatori si è concentrata sull’auto quando questa ha accostato lungo il marciapiede. In quel momento, un uomo si è avvicinato al conducente e, sotto gli occhi dei poliziotti, è avvenuta la cessione di una dose di cocaina in cambio di denaro. Gli agenti sono intervenuti tempestivamente per interrompere l’attività illecita.

Tentativo di fuga e conseguenze

Alla vista della Polizia, sia il conducente che l’acquirente hanno cercato di sottrarsi al controllo. L’acquirente è stato subito bloccato, mentre il conducente ha tentato la fuga ripartendo bruscamente con il veicolo. Durante la manovra, il giovane avrebbe investito uno degli operatori e urtato un’auto in transito e un’altra in sosta, prima di essere definitivamente fermato dagli agenti.

La successiva perquisizione dell’auto ha permesso di rinvenire alcune dosi di cocaina e hashish nascoste sotto la copertura in plastica del cruscotto lato guida. Nel portafoglio del ragazzo sono stati trovati 90 euro in contanti, suddivisi in banconote di piccolo e medio taglio, ritenuti provento dell’attività di spaccio. L’uomo è stato quindi arrestato perché gravemente indiziato del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

L’acquirente della sostanza è stato sanzionato in via amministrativa e segnalato alla Prefettura competente. La Procura di Tivoli ha richiesto e ottenuto dal Giudice la convalida dell’arresto.

IPA