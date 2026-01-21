Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Tre arresti: questo l’epilogo di un’operazione della Polizia di Stato condotta ieri pomeriggio a Como, dove sono stati fermati tre cittadini marocchini per spaccio di sostanze stupefacenti in concorso, violenza e resistenza a Pubblico Ufficiale. I tre, irregolari sul territorio e senza fissa dimora ma domiciliati a Castelmarte, sono stati anche denunciati per porto abusivo d’armi e danneggiamento.

Traffico di stupefacenti in provincia di Como

L’operazione è stata portata a termine ieri pomeriggio dalla Squadra Mobile di Como nell’ambito di un monitoraggio costante del fenomeno dello smercio e traffico di sostanze stupefacenti nel territorio comasco.

Gli agenti della sezione antidroga hanno seguito da vicino i movimenti dei tre cittadini marocchini, rispettivamente di 26 anni, 25 anni e 23 anni. Pur essendo senza fissa dimora, i tre risultavano di fatto domiciliati a Castelmarte. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori i sospettati utilizzavano un’auto a noleggio per raggiungere le zone boschive dell’erbese, dove avveniva la vendita di droga.

Il monitoraggio ha permesso di osservare un continuo via vai di persone nei pressi dell’area boschiva del comune di Anzano del Parco, comportamento che ha insospettito gli agenti e ha confermato l’ipotesi di un’attività di spaccio in corso.

L’intervento e l’arresto

Nel corso della giornata i poliziotti hanno notato che i tre uomini si spostavano ripetutamente tra il bosco e la loro abitazione. Durante uno di questi spostamenti gli agenti hanno deciso di intervenire e hanno fermato il veicolo nel comune di Anzano del Parco per un controllo.

Tuttavia, i tre hanno tentato di sottrarsi al fermo speronando l’auto di servizio della Polizia. Dopo una breve colluttazione i sospettati sono stati bloccati e portati in Questura, nonostante abbiano reagito con calci e resistenza nei confronti degli agenti.

Il sequestro e le perquisizioni

Durante l’ispezione del veicolo la Polizia ha rinvenuto 43 grammi di eroina, 52 grammi di cocaina e circa 137 grammi di hashish oltre a più di 700 euro in contanti, materiale per il confezionamento della droga, un grosso machete e un coltello da caccia. Inoltre ad un acquirente appena uscito dal bosco è stato sequestrato quasi 1 grammo di eroina.

La successiva perquisizione presso l’abitazione dei tre ha permesso di trovare 7000 euro in banconote di vario taglio, ritenuti provento dell’attività illecita.

Le accuse e i provvedimenti

Al termine delle operazioni i tre cittadini marocchini sono stati arrestati per spaccio di sostanze stupefacenti in concorso, resistenza e violenza a Pubblico Ufficiale. Sono stati inoltre denunciati per porto abusivo d’armi e per il danneggiamento dell’auto della Polizia.

Il Pubblico Ministero di turno, informato dei fatti, ha disposto la custodia cautelare presso la Casa Circondariale di Como. Nel frattempo l’Ufficio Immigrazione ha avviato le procedure per i provvedimenti amministrativi nei confronti dei tre arrestati.

IPA