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Eseguito un arresto dalla Squadra Mobile della Questura di Asti. Un noto spacciatore straniero, già destinatario di precedenti provvedimenti, è stato fermato nei pressi della stazione ferroviaria cittadina durante un controllo antidroga. L’uomo, proveniente da Torino, è stato trovato in possesso di 80 grammi di cocaina pronta per lo spaccio e ha opposto resistenza agli agenti. Il provvedimento è stato eseguito nell’ambito delle attività di prevenzione e repressione del traffico illecito di sostanze stupefacenti nel centro cittadino.

Controlli antidroga nei pressi della stazione ferroviaria

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, la Squadra Mobile della Questura di Asti, Sezione Antidroga, ha intensificato i servizi di prevenzione e contrasto al traffico illecito di sostanze stupefacenti nel centro cittadino. Durante la scorsa settimana, gli agenti hanno effettuato un controllo mirato nei pressi della stazione ferroviaria, zona particolarmente sensibile per il transito di persone e attività illecite.

Il riconoscimento e il fermo del sospetto

Nel corso del monitoraggio, i poliziotti hanno riconosciuto un individuo già noto alle forze dell’ordine per precedenti legati allo spaccio di cocaina. L’uomo, straniero e irregolare sul territorio nazionale, risultava proveniente da Torino e aveva già subito arresti per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, in particolare a danno di consumatori della zona di Asti.

La resistenza e la perquisizione

Al momento del controllo, il sospettato ha reagito con violenza, tentando di sottrarsi all’arresto con calci e morsi, nel tentativo di fuggire e disfarsi della droga che aveva con sé. Gli agenti sono riusciti a bloccarlo prontamente e a procedere con una perquisizione personale. Nascosti sulla sua persona sono stati trovati un ovulo di cocaina e diverse dosi già suddivise, per un totale di 80 grammi, pronte per lo spaccio al dettaglio. Inoltre, tra gli effetti personali sono stati rinvenuti sostanza da taglio, materiale per il confezionamento dello stupefacente e denaro contante, ritenuto provento dell’attività illecita.

Mandato di cattura e precedenti penali

Una volta condotto in Questura, gli investigatori hanno verificato che l’uomo era destinatario di un mandato di cattura emesso dalla Procura della Repubblica di Asti. Il provvedimento prevedeva l’espiazione di una pena di 1 anno, 10 mesi e 7 giorni di reclusione, oltre a una pena pecuniaria, per essere stato ritenuto colpevole di spaccio di sostanze stupefacenti in diversi episodi avvenuti tra Asti e Torino dal 2017 al 2022.

L’uomo è stato quindi arrestato in flagranza per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e resistenza a pubblico ufficiale. Contestualmente, è stato eseguito il mandato di cattura emesso dall’Autorità Giudiziaria astigiana. Dopo le formalità di rito, il pregiudicato è stato tradotto presso la Casa di Reclusione di Asti.

IPA