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Un arresto e 22,6 grammi di cocaina sequestrati, questo il bilancio di un’operazione condotta dalla Polizia di Stato nella provincia di Lecco. Un cittadino italiano è stato fermato in flagranza per spaccio e detenzione di sostanze stupefacenti, dopo un’attività investigativa che ha permesso di documentare uno scambio di droga a Civate nel pomeriggio del 27 agosto.

Le indagini in provincia di Lecco

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, l’arresto è stato il risultato di un’attività investigativa avviata nei mesi precedenti, mirata a contrastare il fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti nella provincia di Lecco.

Nel corso delle indagini, gli agenti della Squadra Mobile hanno monitorato i movimenti del sospettato, raccogliendo elementi utili a ricostruire la rete di cessioni di droga.

Lo scambio di droga a Civate

Nel pomeriggio del 27 agosto, i poliziotti hanno assistito a uno scambio sospetto a Civate. Dopo la cessione, gli agenti hanno fermato un acquirente, che ha confermato di aver appena acquistato una dose di cocaina dall’uomo sotto osservazione.

L’acquirente ha inoltre dichiarato di rifornirsi regolarmente dallo stesso soggetto da circa un anno, fornendo così un ulteriore riscontro alle indagini in corso.

La perquisizione e il sequestro

Alla luce delle informazioni raccolte, la Polizia ha deciso di procedere con una perquisizione presso l’abitazione dell’uomo. L’operazione si è svolta con il supporto dell’unità cinofila della Polizia di Stato, che ha permesso di individuare diversi nascondigli all’interno della casa.

Nel corso dei controlli sono stati rinvenuti e sequestrati complessivamente 22,6 grammi di cocaina, occultati in vari punti dell’abitazione, oltre a un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento delle dosi. Tutti elementi che, secondo gli investigatori, confermano l’attività di spaccio.

L’arresto e le misure cautelari

Informato il Pubblico Ministero di turno presso la Procura della Repubblica del Tribunale di Lecco, l’uomo è stato tratto in arresto per spaccio e detenzione di sostanze stupefacenti.

Successivamente, è stato associato in carcere in attesa dell’udienza di convalida. Nel corso dell’udienza, il giudice ha disposto la misura della custodia cautelare in carcere, ritenendo sussistenti i gravi indizi di colpevolezza e il rischio di reiterazione del reato.

Il contesto: il contrasto allo spaccio nella provincia lecchese

L’operazione si inserisce nell’ambito di un più ampio piano di controllo e prevenzione messo in atto dalla Polizia di Stato per contrastare il fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti nella provincia di Lecco.

Le forze dell’ordine hanno intensificato i servizi di monitoraggio e le attività investigative, con l’obiettivo di individuare e reprimere le principali fonti di approvvigionamento di droga sul territorio.

IPA