Spacciava cocaina davanti alle scuole di Mestre, beccato grazie alle segnalazioni dei residenti di via Piave

Un giovane di nazionalità straniera è stato arrestato dalla Polizia di Stato di Venezia per spaccio di sostanze stupefacenti. L’operazione si è svolta il 29 maggio a Mestre, in seguito a segnalazioni di attività sospette nei pressi delle scuole.

Operazione della Polizia

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, l’arresto è avvenuto dopo che i residenti del quartiere di Via Piave a Mestre avevano segnalato la presenza di individui sospettati di spaccio di droga. Gli agenti del Commissariato di P.S. di Mestre hanno quindi intensificato i controlli su strada, concentrandosi sulle aree frequentate da studenti.

Appostamento e arresto

Durante un appostamento nei pressi di un istituto scolastico di Via Cappuccina, gli agenti hanno notato un giovane mentre cedeva un involucro di nylon, presumibilmente contenente sostanza stupefacente, a due potenziali acquirenti. L’uomo è stato fermato e, a seguito di perquisizione, trovato in possesso di 7 involucri di cocaina e di una somma di denaro di 740 euro, ritenuta provento dell’attività illecita.

Conseguenze legali

Il giovane è stato condotto nel carcere di Santa Maria Maggiore a Venezia e posto a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. I due soggetti fermati per un controllo sono stati trovati in possesso di mezzo grammo di cocaina e sanzionati amministrativamente per detenzione di sostanza stupefacente per uso personale, oltre a essere segnalati alla Prefettura per la sospensione della patente.

Iter giudiziario

Si precisa che il procedimento penale non è ancora concluso e la colpevolezza dei soggetti dovrà essere accertata con sentenza irrevocabile.

