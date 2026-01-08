Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un uomo è stato arrestato per spaccio a Roma, nei pressi del carcere di Rebibbia. Il soggetto, romano classe ’79, è stato fermato mentre trasportava 35 grammi di droga su uno scooter. In suo possesso è stata trovata una somma di denaro di circa 73mila euro ritenuta di provenienza illecita.

Spaccio, un arresto a Roma

Come anticipato, l’arresto è avvenuto a pochi passi dal carcere di Rebibbia, a Roma, nel quartiere di Casal de’ Pazzi. Gli agenti della sezione Volanti della Questura di Roma hanno notato l’uomo mentre si aggirava con fare sospetto nei pressi di uno scooter.

Un semplice sguardo ai suoi movimenti ha permesso ai poliziotti di intuire che il mezzo a due ruote potesse nascondere qualcosa di illecito.

Cocaina e crack

L’uomo è stato colto in flagranza mentre armeggiava con un tappo verde ricoperto di nastro isolante, all’interno del quale sono stati trovati alcuni grammi di cocaina.

La perquisizione dello scooter ha permesso di recuperare il resto della sostanza stupefacente: in totale, 35 grammi tra cocaina e crack sono stati sequestrati dagli agenti.

Il denaro accumulato dagli illeciti

Durante la perquisizione personale i poliziotti hanno trovato 735 euro in contanti nascosti nel borsello dell’uomo. Questo ritrovamento ha dato il via a ulteriori accertamenti che si sono estesi all’abitazione dell’arrestato. Nella camera da letto, occultati in una scatola all’interno dell’armadio, sono stati scoperti 73mila euro in contanti suddivisi in banconote di piccolo e medio taglio.

L’origine di questa ingente somma è ora oggetto di approfondimenti investigativi. Gli inquirenti non escludono che il denaro possa essere il provento dell’attività di spaccio, anche in considerazione dell’anomalia rappresentata dalla presenza di una tale cifra in contanti e dall’assenza di documentazione giustificativa da parte dell’indagato.

Le chat sospette su smartphone e tablet

A rafforzare i sospetti degli investigatori il ritrovamento nella disponibilità dell’uomo di smartphone e tablet contenenti chat di messaggistica istantanea.

Queste conversazioni sarebbero riconducibili a presunti scambi con diversi acquirenti. Inoltre sono stati rinvenuti video che illustrano le modalità di occultamento della droga.

Gli arresti domiciliari

Sulla base degli elementi raccolti la Procura della Repubblica ha richiesto e ottenuto dal Giudice per le indagini preliminari la convalida dell’arresto e del sequestro preventivo del denaro, finalizzato alla confisca della somma in contanti.

L’uomo si trova ora agli arresti domiciliari. Le indagini proseguono per chiarire tutti gli aspetti della vicenda e accertare eventuali responsabilità ulteriori.

