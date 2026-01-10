Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un uomo è stato arrestato per detenzione illecita di sostanza stupefacente a Ravenna, nei pressi dei Giardini Speyer. Il soggetto, un cittadino marocchino di 22 anni è stato fermato e trovato in possesso di 43 grammi di hashish. L’operazione rientra nelle attività di prevenzione e contrasto ai fenomeni di illegalità, con l’obiettivo di garantire la sicurezza dei cittadini nelle aree più sensibili della città.

I controlli a Ravenna

La Questura di Ravenna ha intensificato i servizi di controllo del territorio, soprattutto nell’area attigua ai Giardini Speyer.

Questa zona è costantemente monitorata anche dal Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica in risposta alle esigenze di sicurezza espresse dalla cittadinanza e dalle istituzioni locali.

L’arresto durante un servizio di prevenzione

Nel corso di un ordinario servizio di controllo gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura hanno proceduto all’arresto di un cittadino di origine marocchina, regolarmente presente in Italia e già noto alle forze dell’ordine. L’uomo, di 22 anni, è stato trovato in possesso di circa 43 grammi di hashish, sostanza che è stata immediatamente sequestrata dagli operatori di polizia.

Le accuse e le misure adottate

Oltre all’accusa di detenzione illecita di sostanza stupefacente, l’uomo è stato deferito all’Autorità Giudiziaria anche per la violazione della misura del cosiddetto Daspo Urbano, già a lui notificata in precedenza.

Il provvedimento, volto a prevenire la frequentazione di determinate aree cittadine da parte di soggetti ritenuti pericolosi per l’ordine pubblico, è stato dunque disatteso dal giovane, che si trovava proprio nei pressi dei Giardini Speyer al momento del controllo.

Gli arresti domiciliari

Informato il Pubblico Ministero di turno è stata disposta nei confronti dell’arrestato la misura degli arresti domiciliari, in attesa del giudizio con rito direttissimo.

Questa scelta mira a garantire una risposta tempestiva e adeguata ai fatti accertati, nel rispetto delle procedure previste dalla legge.

L’episodio conferma l’impegno costante della Questura di Ravenna nel presidio del territorio e nella tutela della sicurezza urbana. Particolare attenzione viene riservata alle aree considerate più sensibili, come quella dei Giardini Speyer, oggetto di specifici servizi di prevenzione e controllo per contrastare i fenomeni di illegalità e garantire il rispetto della legalità.

IPA