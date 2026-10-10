Spaccio a Bari, oltre 4 chili di hashish e marijuana trovati in casa grazie a un mazzo di chiavi: due arresti

Giornalista professionista. Negli ultimi 16 anni ha ricoperto i ruoli di redattore, caposervizio e caporedattore per diverse testate locali e nazionali occupandosi di cronaca, cultura e sport. Attualmente direttore di una rivista di racconto sportivo

Ha consegnato da solo agli agenti la busta con la droga, ma in tasca aveva anche un mazzo di chiavi. Quelle chiavi aprivano un appartamento nello stesso palazzo da cui era appena uscito, e lì dentro la Squadra Mobile di Bari ha trovato circa 3,5 chili di hashish e 800 grammi di marijuana. Arrestati un 32enne e un 30enne, entrambi baresi, che dopo il carcere sono finiti ai domiciliari.

Droga a Bari, il controllo davanti al palazzo

Come riporta la Polizia di Stato, la pattuglia era impegnata nei controlli straordinari disposti dal Questore contro lo spaccio.

Gli agenti hanno fermato il 32enne, che conoscevano già per i suoi precedenti in materia di droga, mentre usciva da uno stabile.

Al controllo l’uomo ha mostrato spontaneamente la busta che aveva in mano, con circa 120 grammi di hashish e 60 di marijuana già divisi in dosi pronte per la vendita.

Chiavi e hashish a Bari, cosa c’era nell’appartamento

Perquisendolo, i poliziotti hanno trovato il mazzo di chiavi e hanno scoperto che apriva un appartamento proprio in quel palazzo.

Dentro c’era il 30enne, domiciliato lì, e la perquisizione ha portato alla luce circa 3,5 chili di hashish, 800 grammi di marijuana, un bilancino di precisione e il materiale per confezionare le dosi.

I due sono stati arrestati per detenzione di stupefacenti e portati in carcere, per poi passare agli arresti domiciliari.

IPA